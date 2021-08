Christian Nodal revela con quiénes no haría una colaboración musical

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El cantante Christian Nodal sorprendió a sus seguidores luego de revelar con qué famosos no estaría dispuesto a realizar una colaboración musical.



Fue a través de su cuenta de Instagram que el intérprete de "Adiós amor" le pidió a sus seguidores que le preguntaran lo que quisieran.



“Échenle… Yo les digo qué tan probable es el asunto”, escribió en la famosa caja de preguntas.



Entre las consultas más frecuentes que recibió estaba :"con quién le gustaría realizar un dueto", por lo que Nodal decidió enumerar los nombres de las personas con las que no trabajaría.



Por lo tanto, el prometido de Belinda dijo que en su lista de no están: Danna Paola, Alemán, Natanael Cano, Grupo Firme y Becky G.



Nodal explicó que la principal razón por la que no trabajaría con ellos es porque la música de ellos no es de su agrado.



Algunas reacciones de los artistas no se hicieron esperar, tal fue el caso de Alemán que envió un mensaje: "@nodal Yo que era tu fan. Vales v...a".



Por su parte, Eduin Cazares, uno de los vocalistas del Grupo Firme, dijo que aunque era gran fan del cantante de regional mexicano le daba ilusión trabajar con él.



Más tarde, Nodal decidió pedir disculpas: “Quiero aclarar y pedir perdón a todos los fans de otros artistas, y a los artistas que se sintieron ofendidos porque ayer hice una actividad de qué tanta probabilidad había de duetos y no pensé que iba a ofender a alguien”.