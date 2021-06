Polémica: Nutricionista pone en duda calidad de la proteína de Bárbara de Regil

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La actriz Bárbara de Regil se encuentra envuelta en un nuevo escándalo luego de que un nutricionista identificado como Aries Terrón denunciara que su proteína no contenía las propiedades que la famosa aseguraba y criticó que al no ser una experta podría estar engañando a los consumidores.



Tras sus declaraciones, el joven aseguró que había recibido amenazas por parte de la protagonista de "Rosario Tijeras" y eso combinado con las dudas de la autenticidad y efectividad del producto "Loving it" provocaron que la cuenta oficial de la proteína en Instagram fuera cerrada.



Terrón asegura que realizó un análisis de laboratorio acreditado por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), hace un año, en donde logró revelar qué es lo que en realidad contiene el producto.

VEA: Personas comunes que se operaron para parecerse a famosos; algunos no lo lograron



El profesional de la nutrición dice que le preocupa que personalidades como la modelo tengan una gran influencia en los más jóvenes, pues supuestamente tiene conocimiento de niños de 10 años que siguen las dietas y rutinas de la influencer.



Ella, por su parte, se defendió y aseguró que lleva dos años consumiendo su fórmula y que además su hija la ha tomado desde que tiene 15 años, a ambas las ha ayudado y recalcó en su Instagram que: me sirve para “no hincharme, me da energía y me quita el antojo”.



También destacó que su producto no tiene gomas a comparación de otros suplementos que sí las contienen y destacó que muestra una tabla informativa de las consecuencias de consumir gomas, supuestamente la imagen fue realizada por una nutrióloga, además enlistó una serie de cualidades que caracterizan a Loving it.



Tras varias horas inactiva, la actriz logró recuperar su cuenta y regresó con un contundente mensaje: "Ojalá todos tuviéramos más criterio y nos atreviéramos a compartir, hablar o comentar algo solo cuando nos consta o con pruebas y no solo por suposiciones... Mi paz es que la verdad siempre sale a la luz", aseguró.

ADEMÁS: Por casualidad y hasta por compromiso: Así llegaron a la TV estas presentadoras hondureñas