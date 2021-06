Aseguran que Mauricio Ochmann coqueteaba con Paulina Burrola estando casado con Aislinn Derbez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pocas horas de haberse revelado la relación entre el actor Mauricio Ochmann y la modelo, Paulina Burrola, la pareja ya se ve envuelta en su primer escándalo.



Todo comenzó cuando el actor de "El Chema" compartió algunas historias en su cuenta de Instagram, en donde se le veía disfrutando del mar junto a su actual novia. Además, la pareja fue abordada en un aeropuerto en donde el actor aceptó públicamente que ha decidido darle una nueva oportunidad al amor.

Los seguidores de Ochmann destacaron que tras un año de romper con Aislinn Derbez, madre de su hija Kailani, era justo que el actor de 43 años se volviera a enamorar, sobre todo porque ambos han dado muestras de sostener una relación amigable por el bienestar de su pequeña hija; pero lo que no sabían era que más tarde saldrían pruebas de que el exesposo de la hija de Eugenio Derbez ya había tenido acercamientos con la modelo, incluso antes de terminar su matrimonio.



Tras conocer la identidad de la nueva conquista de Ochmann, los internautas no han pasado por alto que ambos se siguen desde hace casi dos años, además, el actor comenzó a dejar mensajes y reacciones en las sexys fotografías de Burrola entre septiembre y octubre de 2019, es decir, al menos seis meses antes de que Derbez y Ochamann se separaran.

Esta es una de las viejas fotografías de Paulina Burrola a la que Ochmann no dudó en reaccionar.



“Este fue tu camino más rápido para dejar a Aislinn, ya que sigas a esta chica desde el 2019, qué pena que dejaste a tu familia por un calentón”, “¿Ya checaron desde cuándo le comenta y le pone 'Me gusta' a sus fotos? Antes de anunciar su separación… así que no sé, me huele raro, para ser exacta desde octubre de 2019”, “Desde septiembre de 2019 empecé a ver y Aislinn también la sigue, así que tonta no era, bien dicen que nadie conoce el fondo de la olla, por ello actuaba así con él y demás. Dijo la frase que lo amaba, bla bla bla, mejor dejarlo ir o algo así”, son algunos de los comentarios que señalan que ya había interés por parte de Ochmann aun estando casado con Aislinn.

Hasta el momento, ninguno de los tres se ha pronunciado para confirmar o desmentir las versiones que indican que algo estaba pasando entre ellos antes de que el público supiera sobre la ruptura matrimonial de los protagonistas de "A la mala".

