"Dios me los bendiga mi gente linda": el mensaje de Cecilia Rossell a los hondureños

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La guapa Cecilia Rossell, representante de Honduras en el Miss Universo 2021, envió este domingo un hermoso mensaje a todos los hondureños que le están brindado su apoyo en la 69 edición del certamen.

"Sin palabras estoy, mil gracias a todos por sus hermosos mensajes...", comienza la publicación que hizo la reina de belleza originaria de Copán Ruinas.

Esta noche será la ceremonia de coronación en la que se conocerá quien será la nueva Miss Universo 2021.

La joven de 25 años se refirió en su mensaje además a las muestras de apoyo y compartió su emoción por el cariño recibido.

"Dios me los bendiga mi gente linda, no se imaginan la emoción que siento cuando veo el cariño que me tienen", se puede leer en el posteo.

Su mensaje concluye con un "me tienen más que bendecida", a solo horas de que se conozca a la nueva soberana de la belleza internacional.

El mensaje de la representante de Honduras en Miss Universo 2021.

El certamen de belleza se realizará esta noche en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood, en Florida, Estados Unidos, y se transmitirá por el canal TNT desde las 6:00 de la tarde (hora de Honduras).

Si quieres apoyarla entra a la plataforma habilitada por el certamen donde se debe dejar el voto, el mecanismo consiste en:

1. Descargar la aplicación de Miss Universe en su App Store o Play Store



2. Dar clic en la sección "vote"

3. Buscar el nombre de Honduras junto a la fotografía de Cecilia Rossell

4. Dar clic sobre la estrella que aparece en la parte inferior de la foto

Es importante recordar que la aplicación permite realizar el primer voto de forma gratuita, pero en caso de querer otorgarle más votos a nuestra representante deberá pagar un costo de: 0.99 dólares por seis votos, 4.99 dólares por 40 votos, 9.99 dólares por 90 votos, 19.99 dólares a cambio de 190 votos, 49.99 dólares para obtener 480 votos y 99.99 dólares para recibir 1,000 votos.

Hoy se define a la nueva soberana del Miss Universo 2021.

