Violencia familiar y abuso militar los temas nuevo corto de Enrique Medrano

En la década de 1980, una madre lucha para recuperar a sus hijas de su abusivo exmarido, un poderoso militar acusado de la desaparición de estudiantes, esa es la premisa de “Antes de que amanezca”, el nuevo cortometraje del cineasta hondureño Enrique Medrano.

La producción, que ya tuvo su estreno en el Cinélatino Rencontres de Toulouse, Francia, cuenta con las actuaciones Inma López, Gabriel Ochoa, Karla Díaz, Arianna Catalán, Gyanendra Portillo y Angélica Merlo.

En entrevista con EL HERALDO, Medrano conversa sobre todos los detalles de esta nueva producción que ha sido todo un reto desde su historia hasta su rodaje y que ahora está teniendo una proyección internacional.

¿De qué va la producción “Antes de que amanezca”, cuyo estreno ya ha sido en Francia? “Antes de que amanezca” es la historia sobre una temerosa madre hondureña que lucha por rescatar a su propia hija de las manos de su exesposo abusivo: un poderoso y violento militar acusado de desaparecer estudiantes universitarios en la década de los 80. Este es el último cortometraje que realicé en Honduras. El anterior había sido “Mortal”. Es curioso porque este trabajo nace de la frustración de no haber podido rodar otra historia que iba a realizar para una productora. Ellos se “rajaron” y me quedé con las ganas de rodar algo. Fue entonces cuando se me ocurrió hacer esta historia —un tanto personal— como en respuesta a lo que no rodé. En ese entonces la encontraba más sencilla y realizable.

Desde lo estético quería explorar rodarla en plano secuencia, lo que suponía un enorme reto. En este momento de la producción tuve por suerte el apoyo de la familia Espinosa Atala, quienes ayudaron a la financiación de esta película y así pusimos en marcha la maquinaria para hacerla. Luego de esto se sumó Ana Martins y Esther Anino a la producción y los demás miembros del equipo, los cuales hicieron un trabajo maravilloso.

Aprovecho este espacio para mencionar a varios. El Loco González, de Guatemala, fue nuestro maravilloso director de fotografía. El sonido directo lo hizo el gran Carlo Herrchen. La posproducción de sonido Eduardo Cáceres de Guate. La increíble dirección de arte la hizo Nancy Lovo; la música Bayoán Ríos-Escribano, de Puerto Rico, y la corrección de color José Chisco Arce, de Costa Rica. El elenco está formado por la gran Inma López, Gabriel Ochoa, Arianna Catalán, Karla Díaz, Gyanendra Portillo, Angélica Merlo y Jack Obryem.

¿Cuál es la importancia de tocar las temáticas que aborda este cortometraje, el abuso militar y el abuso doméstico? Creo que son temas muy pertinentes y actuales. Aquí la mayoría de personas han vivido estas manifestaciones enfermizas del mal uso del poder. Estas son tan frecuentes que ya la población no se sorprende.

A veces siento que la sociedad nacional vive como muy anestesiada de todo estos frutos de la violencia del país. Nos acostumbramos a ver en los periódicos crímenes de violencia machista y a manifestar cualquier expresión sobre esto sin sentirlo de verdad en el corazón, como sin alma. Gracias a las activistas feministas de Honduras, todo esto ha comenzado a verse desde otro ángulo y con otro aire. Ya comienza a palparse una necesaria indignación, ya comenzamos a salir del entumecimiento gracias a ellas

. En este sentido, un trabajo como “Antes de que amanezca” puede hacer un poco de espejo de esta problemática. Contribuimos a hacer ver algo al espectador que ha evitado ver o que le ha dejado de producir un “dolorcito” en las entrañas, una molestia, una indignación sobre lo mal que estamos en Honduras con respecto a toda esta violencia que habitamos.

¿Cuál fue el desafío de producción de hacer un cortometraje de esta magnitud, tanto por la historia como por la ambientación?

Intentar realizar cualquier manifestación artística “nueva” en Honduras siempre supone un desafío, un reto. Llegamos 100 años tarde al cine o el cine llegó 100 años tarde a nosotros. Y esto se siente a la hora de realizar una película en el país. En el caso de este cortometraje, fue una montaña rusa literal. A pesar de que teníamos el apoyo de los primeros inversionistas, necesitábamos más dinero para hacer este corto. Conseguimos otros inversionistas que se cayeron semanas antes del rodaje. Se salió del bote el director de fotografía original. Cuando el Loco González venía desde Guatemala para reemplazar al otro DP, lo detuvieron en migración de su país y no lo dejaron venir sino hasta el mismo día en que comenzábamos rodaje. De ahí tuvimos fallos con los equipos, lluvia, falta de tiempo, etc., etc. Había momentos en los que literalmente creía que no se iba a poder terminar de hacer esta película y que iban a tener que pedir un préstamos para poderle devolver el dinero a los inversionistas. Realmente, haberla terminado fue un milagro humano construido desde la voluntad y el esfuerzo de todos los que siguieron remando en el barco conmigo.

Para todo el equipo y para usted como director, ¿qué representa llevar este cortometraje a tan importante festival y que tenga proyección internacional?

Pues haber quedado seleccionados en un festival de la categoría de Cinélatino Rencontres de Toulouse es un gran paso para nuestro trabajo y para juntarnos al esfuerzo de otras obras cinematográficas hondureñas de darle visibilidad al país desde este precioso arte.

Creo que nos llena a todos de una satisfacción enorme haber sido seleccionados para participar en este festival tan prestigioso. Ahora esperamos tener más suerte y ampliar su recorrido por otros festivales. Pero algo que si estoy loco por vivir es poder mostrar este trabajo y “Mortal” dentro de mi país, con mi gente y con toda la gente que trabajó duro para hacer estas obras.

El cineasta espera que su producción sirva como un espejo para hablar de problemáticas como el machismo y la violencia. Además del estreno de su nuevo filme, ¿en que proyectos estará enfocado en los próximos meses?

Pues actualmente me encuentro junto a mi productor Mathew Kodath en la última etapa de desarrollo de mi largometraje “Todas las horas del día”. Por la pandemia hemos tenido que retrasar el rodaje. Esperamos que el 2022 sea el año en que ya podamos rodar nuestra película.