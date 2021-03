¡Irreconocible! sale a la luz foto de Mon Laferte antes de ser famosa

SANTIAGO DE CHILE, CHILE.- La cantante chilena, Norma Monserrat Bustamante Laferte, mejor conocida en el mundo artístico como "Mon Laferte" se ha convertido desde hace varios años en una referente de la música latina. Su estilo único no se limita solo a su voz, sino también a su apariencia física, con la que no logra pasar desapercibida.



Sin embargo, esto no siempre fue así, pues para 2003, aunque en su país ya era una figura conocida, su fama en el resto del mundo es mucho más reciente y para entonces su estilo se veía más sencillo y casual.

Fue la misma artista quien publicó en su cuenta de Instagram una instantánea donde se le ve con una cabellera lisa pintada en tono rojizo, en conjunto con su blusa. Además, luce un maquillaje natural y una sonrisa inocente y no se logra apreciar ningún tatuaje.





De inmediato sus miles de seguidores aplaudieron su cambio y le dejaron mensajes como "Eras una bebé", "Por tí amaba el cabello rojo y quería usarlo solo así", "Siempre fuiste hermosa", entre otros.

