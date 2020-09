Kanye West revela que fue "voluntad de Dios" problema con Taylor Swift

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El rapero Kanye West volvió a causar polémica tras sus últimas revelaciones en las que recordó el problema con la cantante Taylor Swift en 2009.



Durante una entrevista con Nick Cannon, el esposo de Kim Kardashian dijo que el incidente ocurrido en los MTV Video Music Awars con la joven cantante fue "voluntad de Dios".



"Si Dios no hubiera querido que corriera a interrumpir el discurso de Taylor Swift y que dijera que el premio se lo merecía Beyoncé, Él no habría querido que me sentara en la primer fila. Hubiera estado hasta atrás", expresó el cantante quien anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos.



Además, reveló que en el momento que se subió al escenario el no tenía ni idea de quién era Swift.

"No habría hecho una acción tan ridícula porque nunca antes había escuchado de esta persona (Taylor Swift), y 'Single Ladies' es uno de los mejores videos de todos los tiempos", afirmó el artista.



La polémica surgió porque Taylor ganó a Mejor video del año por el tema "You Belong To Me". En esa misma categoría competían Beyonce, Katy Perry, Kelly Clarkson, Lady Gaga y Pink.



Antes de que Swift pudiera pronunciar su discurso de agradecimiento, West subió al escenario y dijo: "Estoy muy feliz por ti, te dejaré terminar, pero Beyoncé hizo uno de los mejores videos de todos los tiempos".