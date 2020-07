Fernando del Solar revela tensión con Ingrid Coronado: "Cada vez que hablo hay un problema"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presentador de televisión, Fernando del Solar aparentemente no deja de vivir malas rachas en varios ámbitos de su vida y es que además de la lucha que ha venido librando con el cáncer, ha dejado ver las diferencias que aún vive con su ex pareja, la también presentadora Ingrid Coronado.

El argentino dijo que la pandemia lo ha afectado económicamente al igual que a millones de personas en el mundo, eso ha provocado que tenga dificultades para cubrir la manutención de sus dos hijos.

Fue durante una entrevista con el programa "De Primera Mano" donde dijo: "Sí es un tema complicado. El no trabajar, no generar, no producir hace que uno apriete y recorte sus gastos, pero bien administrado todo va bien", comentó.

Aún así, dejó entrever que la situación con Ingrid Coronado no va de la mejor manera, y es que no sería la primera que tienen problemas por temas relacionados al aspecto económico. Anteriormente, Coronado inició una demanda en su contra por los gastos de Paolo y Luciano.

Las diferencias se notaron cuando durante las preguntas él se negó a mencionar algo que tuviera que ver con su exesposa. “Prefiero no hablar de eso, ha pasado mucho tiempo y ya que muera por la paz, tengo unos hijos maravillosos y se tendrá que arreglar lo que se arregle, pero cada vez que hablo es un problema nuevo”, afirmó el presentador.

Por otra parte, aseguró que le gustaría ver más tiempo a sus hijos, pero reconoció que “lo ideal es una semana cada quien y bueno, es lo que corresponde”.

Cabe recordar que la pareja vivió verdaderos momentos de tensión luego de que hace cinco años surgieran rumores sobre su separación, los cuales se cumpieron y no fueron bien recibidos por los seguidores de ambos, por otra parte, los medios comenzaron a hacer preguntas sobre las razones del divorcio e incluso surgieron rumores de maltrato.

