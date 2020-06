Katy Perry estuvo a punto de suicidarse tras terminar con Orlando Bloom

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Katy Perry se sinceró una vez más y habló de la profunda depresión que sufrió cuando terminó su relación con el actor Orlando Bloom y tuvo poco éxito con uno de sus discos.



La intérprete de Teenage Dream aseguró en una entrevista que si no hubiera sido por su familia y amigos ya no estuviera en este mundo.



"Mi carrera estaba en esta trayectoria cuando estaba subiendo, subiendo y subiendo y luego tuve el cambio más pequeño, no tan grande des una perspectiva externa. Pero para mi fue sísmico... había dado tanto y literalmente me partió a la mitad", dijo la cantante.



Agregó: "Había roto con mi novio, que ahora es el futuro papá de mi bebé. Estaba emocionada por volar alto con mi disco y el disco ya no me puso alto, así que me caí".

Perry dijo: "Perdí mi sonrisa... No sé si mi sonrisa alguna vez fue totalmente auténtica, pero estuve en la cima durante mucho tiempo. Tuve la validación, el amor y la admiración del mundo exterior, y luego eso cambió".



Sin embargo, la cantante aseguró que haber atravesado por este momento le ayudó a reecontrarse con su integridad y desde ahí aprendió a vivir su vida.



"Fue muy importante quebrarme, para poder encontrar mi integridad de una manera completamente diferente. Y encontrar otra dimensión, que simplemente vivir mi vida como una estrella pop sedienta todo el tiempo”, comentó.

“La gratitud es probablemente lo que me salvó la vida, porque si no hubiera descubierto eso me hubiera revolcado en mi propia tristeza y probablemente hubiera saltado, pero encontré la manera de estar agradecida”, aseguró.



Katy y Orlando Bloom regresaron tras varios meses separados. En febrero de 2019 la pareja se comprometió y ahora están a la espera de un bebé.