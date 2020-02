Adam Levine abandona show de Viña del Mar molesto

VIÑA DEL MAR, CHILE.- Visiblemente molesto e insultando el festival de música Viña del Mar salió del escenario Adam Levine, vocalista de la banda estadounidense Maroon 5.



El intérprete de "Girls like you" era uno de los artistas internacionales más esperados de la 61° edición. Sin embargo, desencantó al monstruo - nombre con el que se le conoce al público que se reúne en la Quinta Vergara - lo que provocó críticas en redes sociales.



Los problemas con el sonido, además de la desilusión del público, provocó que el vocalista saliera enojado del escenario y sin despedirse del público.



De igual forma, se divulgó un video en el que Levine está molesto e insultando. "Ciudad de mierda, imbéciles. Esto es un programa de televisión, no un concierto. No es posible".



Además, el famoso cantante dio oportunidad para que le entregaran la famosa Gaviota.