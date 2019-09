Hija de Vico C, musa de la canción 5 de septiembre, hoy cumple 29 años

SAN JUAN, PUERTO RICO.- Marangely Lozada Trinidad cumple años este jueves, pero quiza a muchos no les suena su nombre. Ella es la hija de Vico C que inspiró la canción "5 de septiembre" en el año 2003.

Este 5 de septiembre la joven -que se mantiene bastante alejada de la farándula- arriba a sus 29 años de edad y para los fans de su padre la fecha no pasa desapercibida.

Pese a que el intérprete de "Me acuerdo" y "Bomba para afincar" no ha posteado nada sobre el cumpleaños de su hija, Marangely Lozada Trinidad, sus seguidores no han dejado de felicitar a la joven.

"Hoy es 5 de septiembre y su hija cumple años, felicidades", "Hoy cumple tu hija, felicitámela...", "Hoy es el mero día bro 5 de septiembre y el mundo lo sabe esperamos más música así...", y "Imposible olvidar el 5 de septiembre", son algunos de los mensajes que le dedicaron al cantante.

La publicación más reciente de Vico C en su Instagram, luego de estar delicado de salud, es de hace más de un mes, pero esto no detuvo a sus seguidores para recordarle la fecha.