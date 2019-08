Revelan el nombre de la próxima película de James Bond

Daniel Craig vuelve de nuevo a interpretar al gran personaje James Bond en 'No Time To Die' o ('No es momento de morir'). Foto: AFP.

LONDRES, INGLATERRA.- "No Time To Die" ("No es momento de morir" o "Sin tiempo para morir"), será el título de la próxima película de James Bond, la 25ª entrega de la serie que se estrenará en abril, anunciaron el martes sus productores.



"Daniel Craig regresa como James Bond, 007 en... NO TIME TO DIE. Estreno en el Reino Unido el 3 de abril de 2020 y el 8 de abril de 2020 en Estados Unidos", afirmaron en Twitter poniendo fin a meses de incógnita.



El muy esperado título no tiene aún traducción oficial a otros idiomas.

A finales del pasado abril, el director de la cinta, el estadounidense Cary Fukunaga, había anunciado en un evento retransmitido desde Jamaica el elenco de la nueva aventura del legendario espía británico y algunos detalles de su trama.



El estadounidense Rami Malek, premiado este año con el Oscar por su encarnación del cantante Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody", interpretará al malo de la película.



Y la actriz cubano-española Ana de Armas, que en 2017 brilló en "Blade Runner 2049" y a finales de este año debe aparecer ya junto a Craig en el thriller "Knives Out", será una nueva "chica Bond".

VEA: Joy Huerta denuncia discriminación a través de las redes sociales



El rodaje comenzó hace meses pero ha sufrido varios percances.



Una explosión en los estudios británicos de Pinewood en junio dañó uno de los decorados de la película, después de que un efecto especial saliese mal.



Semanas antes, Craig tuvo que someterse a una pequeña cirugía de tobillo después de sufrir una lesión durante el rodaje en Jamaica.



La cinta debía estrenarse en un primer momento a finales de 2019 pero el proyecto se vio retrasado cuando el veterano Danny Boyle -director de míticos filmes como "Trainspotting" o "Slumdog Millionaire"- anunció que lo dejaba por "diferencias creativas" con los productores.



En septiembre, éstos anunciaron el fichaje de Fukunaga, director y guionista nacido en California, principalmente conocido por haber escrito y realizado la primera temporada de la serie de televisión "True Detective", con la que ganó un Emmy en 2014.

ADEMÁS: Humberto Zurita llama "perros" a reporteros mexicanos

También escribió y dirigió el drama en español "Sin Nombre" (2009), coproducción mexicano-estadounidense protagonizada por la mexicana Paulina Gaitán y el hondureño Edgar Flores.