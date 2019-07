Niños actores de “El Rey León” logran química al grabar voz

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA.-La presión para los jóvenes actores Shahadi Wright Joseph y JD McCrary comenzó cuando supieron que habían sido elegidos para interpretar a la pequeña Nala y al pequeño Simba en “El Rey León”. No sólo era una nueva versión ambiciosa de una película emblemática, sino que era su primer gran proyecto en Hollywood.



Además se enteraron que las voces adultas de sus personajes serían realizadas por Beyoncé Knowles-Carter y Donald Glover, lo que les hizo llever la frase de “yo quisiera ya ser el rey” a un nuevo nivel.



Pero el director Jon Favreau tenía confianza en que podrían llenar “los grandes zapatos” de los adultos en la película, que se estrena el jueves. Por ejemplo Shahadi de 14 años tenía una gran ventaja, a los 8 años interpretó a la pequeña Nala en Broadway, de hecho la directora de casting Sarah Finn sometió únicamente su nombre para consideración. Favreau estaba de acuerdo.



“Ella entendía el papel, entendía la música y tiene una voz increíblemente poderosa de Broadway", dijo Favreau. "Es un talento único”.



JD, de 11, fue una opción menos obvia. No tenía mucho trabajo previo en cine. Finn, quien había ayudado a encontrar a Neel Sethi para "El libro de la selva” hace años, tuvo que lanzar su red bastante lejos para hallar al joven Simba, buscó entre veteranos y desconocidos.



Favreau dijo que JD surgió como el favorito cuando vio videos de él cantando en YouTube.

“Definitivamente tenía la voz correcta y también mucha personalidad”, dijo Favreau. "Era alguien que verdaderamente interpretaba las canciones y le puso mucha personalidad”.



Y cuando los cineastas estaban preparándose para hacerle una oferta a JD de entonces 8 años, se enteraron que acababa de hacer una colaboración con Glover en la canción de Childish Gambino "Terrified".



“Donald definitivamente avaló a JD y dijo que era genial”, dijo Favreau. "Sentía que había algo predestinado en esto”.



JD dijo que recibir la llamada “fue uno de los momentos más importantes de mi vida”.



Los dos jóvenes actores se beneficiaron de poder grabar juntos en el estudio, lo que no suele pasar en las películas animadas. Esto les permitió improvisar e incluso intercambiar personalidades.



"Sentía que si no trabajaba con JD no tendríamos esa química en pantalla”, dijo Shahadi. "Habríamos sido actores mecánicos simplemente diciendo los diálogos sin sentirlos”.

A ella le pareció especialmente liberador poder jugar e improvisar en el estudio. Fue un gran contraste con presentarse en vivo ante el público en Broadway, donde dice “no se pueden cometer errores”.



Favreau también se aseguró de que tuvieran una idea del mundo que estaban habitando gracias un demo de realidad virtual que les permitió ver la Roca del Rey, en la que Simba es presentado a su reino animal y el resto de los escenarios.



"La realidad virtual fue muy agradable”, dijo McCrary. "Era como nuestro primer vistazo de la cinta, pero estábamos en ella, se podía sentir”.



Han pasado años desde que Shahadi y JD fueron seleccionados para los papeles, y para chicos de su edad eso puede parecer una eternidad. Pero mientras tanto han estado bastante ocupados. Ambos trabajaron en películas estrenadas este año. Shahadi interpretó a la hija de Lupita Nyong'o en "Us" de Jordan Peele y JD actuó en "Little" junto con Marsai Martin.



El día después del estreno en Los Angeles, ambos estaban felices de poder ver finalmente la película en pantalla con público, muchos de los cuales podían escucharse conmovidos en algunas partes clave de la película.



“Mucha gente lloró”, dijo JD con orgullo.

Y claro, también está la diversión de estar cerca de tantas estrellas.



"¡Fue increíble!, ¡tan chévere!”, dijo JD, casi saltando de su asiento por la emoción. “Estaba tras bambalinas con Chance the Rapper, Beyoncé, Jay-Z, Blue Ivy, Donald Glover, ¡todos!".

Shahadi dijo que todavía se estaba recuperando tras haber conocido a Beyoncé.



En cuanto a lo que sigue, ambos esperan tener más papeles, e incluso saben qué les gustaría hacer.



"Me gustaría hacer una nueva versión del ‘Mago de Oz’”, dijo JD. Él interpretaría al espantapájaros y Shahadi sería Dorothy.

“Estaría genial”, agregó.