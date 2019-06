Nintendo conquista con el nuevo Pokémon, Zelda y Luigi’s Mansion

Gustavo Banegas/ gustavo.castillo@elheraldo.hn

LOS ÁNGELES.-Nintendo cerró con broche de oro el ciclo de conferencias de la E3, con una importante cantidad de anuncios para el popular Nintendo Switch.

De manera sorpresiva se confirmó que Banjo Kazooie formará parte del plantel de personajes de Super Smash Bros. El personaje de Rare y Microsoft llegará al juego finales de este año. De igual forma, el protagonista de Dragon Quest XI también será parte de los jugadores que suman al contenido descargable.

Sorpresas Durante la conferencia E3 también se confirmó que Dragons Quest XI arribará a Switch el próximo 27 de septiembre. El juego ha sido aclamado como uno de los mejores RPG de la década.

También se adelantó que The Legend of Zelda: Breath of the Wild tendrá una secuela, que ya está en desarrollo. Siempre hablando de la mítica saga se anunció que el remake de Game Boy Link’s Awakening se lanzará en septiembre, para ser más precisos en el día 20.

Otros títulos que vendrán

Una de la sagas más populares de Nintendo es sin duda Animal Crossing, que se lanzará en Switch en 2020, bajo el subtítulo New Horizon. Esta llegará con nuevas mecánicas y una isla que debemos desarrollar hasta convertirla en una moderna y confortable aldea.

Los nuevos Pokémon Shield y Sword estarán a la venta el 15 de noviembre a nivel global. Además de características ya conocidas como Dynamax, se podrá utilizar el Pokeball Plus como un control alternativo al tradicional.

Otro anuncio que levantó revuelo fue la llegada a Switch de The Witcher III, el aclamado juego de Cd Project Red, que estará disponible en los próximos meses.

Otros títulos que estarán llegando a lo largo del año son Asral Chain, Super Mario Maker 2, Fire Emblem Three Houses, Spyro Trilogy, Alien Insolation, Marvel Ultimate Alliance 3, No More Heroes 3, entre otros.

EL HERALDO tuvo una sesión de presentación de algunos de los juegos por llegar. A continuación nuestras impresiones..

1.The Legend of Zelda: Link’s Awakening. El juego favorito de toda una generación regresa con un mundo reimaginado y lleno de color. Gracias a su aportado artístico, este logra cautivar con cada escenario lleno de detalle y muchos secretos por descubrir. En cada rincón el juego mantiene la misma esencia del original. Para el combate se ha replanteado, por lo que en ciertos momentos se exigirá estrategia.

2. Luigi’s Mansion 3. Tras su estreno en Gamecube y su paso por 3DS, Luigi regresa por tercera ocasión en Switch con su ventura terrorífica y llena de diversión. La apuesta será la mecánica de usar Gooigi Luigi, una especie de sombra que nos ayudará a resolver algunos puzzles. El juego se ve apoyado en un fantástico estilo artístico y está dividido por salas con muchos secretos por descubrir en todo momento.

3. Marvel Ultimate Alliance 3. Ofrece una explosiva combinación de los universos Marvel en juego, que contará con una historia inédita desarrollada en exclusiva para el videojuego. Hasta el momento hay confirmados alrededor de 30 personajes que podremos usar. Wolverine, Captain Marvel, Starlord, Spider-Man y Captain America están incluidos entre los personajes a utilizar. El combate nos exige conocer a fondo qué tipos de ataques podremos realizar con cada héroe.

4. Pokémon Sword and Shield. La popular franquicia llegará en noviembre con toneladas de nuevas criaturas y un mundo por explorar. En la demo presentada en la E3 se pudo observar un gimnasio con varias batallas a superar. La mecánica del Dynamx le da una dimensión de batallas, ya que los criaturas se vuelven gigantes, obligando al jugador a tomar nuevas estrategias en combate.