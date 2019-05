BOGOTÁ, COLOMBIA.- "Lo que era, lo que soy, lo que seré", es el nombre del documental que cuenta la vida del cantante colombiano Maluma.



"Todo lo que he hecho, todo lo que he visto, todo lo que he sentido. Los primeros meses fueron los más duros", cuenta el intérprete de "Felices los 4".



Esta semana se dio a conocer el trailer oficial del documental de Maluma que comienza el próximo 5 de junio y que se presentará en la plataforma YouTube Originals.

El proyecto recopila los pasos que dio el cantante colombiano desdes sus orígenes hasta la actualidad.



"Esta es mi trayectoria, esta es mi historia, esta es mi vida", comentó Maluma en el trailer.

Aquí el trailer: