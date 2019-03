Confirman que existen videos que muestran a R. Kelly abusando de niñas

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Un hombre que dijo estar limpiando una vieja colección de cintas de video encontró lo que pensó era la grabación de un concierto del cantante R. Kelly, pero en su lugar aparecía un sujeto -aparentemente Kelly- mientras abusaba sexualmente de niñas, señalaron él y su abogado el domingo.



Posteriormente, el hombre entregó el video a las autoridades, según la abogada Gloria Allred. Ella y su cliente, Gary Dennis, no revelaron detalles de la cinta durante una conferencia de prensa en Nueva York.



Sin embargo, Allred indicó que parece mostrar un incidente distinto a los 10 cargos de abuso sexual agravado que Kelly enfrenta en Chicago, aunque también reconoció que no puede estar “100% segura” que el cantante sea el hombre que aparece en el video.



Steve Greenberg, abogado de Kelly, subrayó la falta de certeza.



“La duda aquí es evidente, al reportar que el hombre en la cinta más o menos, como que se parece a R. Kelly”, dijo Geenberg el domingo en un correo electrónico. “Eso no lo convierte en esa persona. No es él”.



El abogado también dijo que Kelly “niega aparecer en cualquier video con menores de edad”.



“Obviamente ahora es temporada para salir a cazar a R. Kelly”, dijo su abogado.



Dennis, empleado de un asilo de ancianos, dijo que hace poco estaba limpiando una caja con viejas cintas de VHS en su casa de Pensilvania cuando encontró el video, etiquetado con el nombre de Kelly. Dennis indicó que nunca ha conocido a Kelly y no sabe cómo llegó esa cinta a su poder. Dijo que debido a que el video también incluye una grabación de un evento deportivo, cree que se la dio un amigo.



“Para mi asombro y sorpresa, R. Kelly parecía salir en el video, pero no en un concierto”, comentó Denis. “En su lugar estaba abusando sexualmente de niñas afro-estadounidenses menores de edad”.



“Quedé asqueado y horrorizado cuando vi eso”, indicó Dennis.



Allred dijo que asumió que las niñas en el video eran menores de edad porque aparentemente no se habían desarrollado sexualmente.



Los cargos que Kelly enfrenta en Chicago son en conexión a tres niñas y una mujer. Los fiscales han señalado que cuentan con grabaciones en las que aparece el cantante abusando sexualmente de una de las niñas.



Desde hace décadas, Kelly se ha visto asediado por acusaciones de que victimó a mujeres y niñas, y en 2008 fue absuelto de cargos de pornografía infantil relacionados a una cinta que, según la fiscalía, lo mostraba sosteniendo relaciones sexuales con una niña de unos 13 años de edad.