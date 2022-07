Velo de corrupción en contratos fraccionados y retrasos de obras en la Unag

Entre el 2020 y 2021, Reyes firmó nueve contratos de construcción por un monto de 33,971,915 lempiras. Las autoridades universitarias se ampararon en un PCM vinculado al desarrollo agrícola, que no abarca a la universidad porque esta es una entidad del área de educación, que no produce ni lo que ahí se consume, evadiendo la Ley de Contratación del Estado.

No obstante, es la gerencia administrativa la que llama a licitación, o consigue las cotizaciones cuando se trata de contratación directa, pero estas también son conocidas por Montes porque él está en todo el proceso, ya que además es miembro de la comisión de evaluación y, como tal, incluso puede recomendar a una compañía.

A raíz de eso, según la nota SEAPI-185-2022 enviada por Montes a Odir Fernández, presidente de la Comisión de Concurso y Acompañamiento, ese mismo día 11 de julio de 2022 a las 2:19 PM recibió a través de la aplicación de WhatsApp un mensaje proveniente del teléfono 3206-8975 que decía textualmente: “Buenas tardes, usted vino a mentirle a la comisión donde depende de una resolución de asesoría legal y administración, me arregla esa ampliación mañana, es tarde no quiero someter a investigaciones profundas el caso”.

Si se le dará (ampliación de tres meses), al contestarle que el dictamen se mantiene, me manifiesta de forma desafiante y autoritaria que seré destituido de mi cargo, viendo esto como un abuso de autoridad de su parte. Me siento atropellado en mis derechos como funcionario tratando de crear una intimidación directa hacia mi persona”, dice la comunicación.

“El jueves 14 de julio del año 2022 recibo una llamada del mismo número, mi sorpresa es mayor porque quien se identifica es usted, comisionada Peralta, me pregunta ¿cuál es nuestra decisión?

Para corroborar estos hechos, EL HERALDO contactó a Montes, quien confirmó el mensaje proveniente del teléfono de Keysi Peralta, así como las notas antes mencionadas. Aseguró desconocer los intereses o compromisos que ella tiene con T. Olivera.

Igualmente, el titular de la Seapi dijo no saber por qué se fraccionó la contratación amparándose en un PCM que no abarca a la universidad, y negó que él tenga que ver con la entrega de contratos o favorecer a una empresa que no tiene los recursos financieros para cumplir con sus obligaciones.

Sin mencionar nombres de los responsables, Montes señaló a la Gerencia Administrativa, a Proveeduría y al departamento legal como responsables de contratar a T. Olivera, asegurando que estas contrataciones tienen tres componentes: técnico financiero y legal.

“Como Seapi solo entregamos la información del proyecto, lo que es el presupuesto, especificaciones y lo que son los planos; ya el proceso de adjudicación quien lo lleva es la gerencia administrativa y proveeduría”. A la Seapi otra actividad que le corresponde es la supervisión, manifestó.

Montes también negó que le haya recomendado a la empresa T. Olivera que le vendiera el contrato a otra constructora. “Lo que hemos hablado con la empresa oficialmente es que buscara la forma, pero no hay algo escrito que se diga eso puntualmente”.Recordó que en mayo reciente le hizo saber al rector sobre los problemas que mostraba T. Olivera y le pidió acompañamiento administrativo y legal para buscarle una salida.

Como por experiencia vio que la empresa no iba a cumplir con el plazo otorgado, entonces “hemos mandado un dictamen al señor rector donde se le sugiere que se le rescinda el contrato y que se haga todo el trámite administrativo y legal que corresponde, respetando los derechos a la empresa, pero sobre todo cuidando los intereses de la universidad”.

Por otro lado, sobre el interés que tiene para exigir bajo amenazas una ampliación de tiempo para T.Olivera, Peralta sostuvo que “yo no tengo ningún compromiso con ninguna de las dos empresas, perdón, con la empresa Olivera, yo solo quiero evitar como comisionada una demanda a futuro; la universidad tiene muchas demandas”.

Acusó a Montes, como encargado de la Seapi, de ser responsable “de la contratación de estos portones de enfrente (de la Unag) que son una estafa también”.

Acerca de su interés por favorecer a una empresa de maletín, ya que T. Olivera no tiene oficinas, Peralta sostuvo que eso tuvieron que haberlo estudiado ellos (la Seapi) al momento de la contratación, “a estas alturas yo no me doy cuenta, simplemente estoy pidiendo la ampliación”.

“Yo lo llamé para poder arreglar el problema este, de esa empresa y él fue a mentirle a la comisión diciendo que de él no dependía una ampliación de esa empresa y emitió un dictamen a administración y asesoría legal donde él pide que se le cancele la ampliación a esta empresa, entonces yo le dije así como usted cancela también puede arreglar este problema, estoy queriendo arreglar un problema que es de ellos, este problema no es mío. Ustedes saben toda la corrupción que hay dentro de la universidad, por Dios”.

