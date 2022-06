Universidad Nacional de Agricultura pelea por recuperar más de L224 millones que ha pagado en demandas

Por esta situación y otras denuncias, la Inspectoría de Tribunales de la Corte Suprema de Justicia levantó informes contra los jueces, pero la presidencia de la Corte Suprema de Justicia no procedió contra Martínez.No obstante, sí lo hizo contra Sabogne, quien recientemente fue separado de su cargo, según constató EL HERALDO.

Por otro lado, en el caso de la demanda de los 64 guardias de seguridad, el 28 de abril de 2022, la Corte de Apelaciones del Trabajo, por unanimidad de votos, anuló el oficio de auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas de fecha 5 de febrero de 2021 donde se ordenó a la Unag pagar 81,757,429 lempiras, además de reintegrarlos.

Asimismo el juez condenó a la Unag al pago de 20,438,607 lempiras por concepto de costas.

De acuerdo con los datos contenidos en el expediente, en este acto al juez se le paso la mano al realizar los cálculos de los salarios dejados de percibir por los demandantes pues la cifra -según la defensa de la universidad- ascendía a 41,286,274.79 lempiras.

“Tomando en cuenta el recurso de apelación y habiendo este tribunal de alzada apreciado la existencia de infracción procesal que origina la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el tribunal lo declara así y ordena la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la origino; es decir, a la liquidación practicada, dadas las infracciones procesales señaladas en el presente fallo, este tribunal de alzada estima procedente declarar de oficio la nulidad del auto de fecha 5 de febrero de 2021”, dice la resolución judicial.

El dinero fue retirado de las cuentas que tiene la universidad en el Banco Central de Honduras (BCH); ahora la Corte de Apelaciones del Trabajo anula el oficio del auto de fecha 5 de febrero de 2021 y ordena se practique una nueva liquidación conforme con los lineamientos establecidos en la presente sentencia, y de igual manera absuelve a la universidad del pago de los 20,438,607 lempiras.

Para Esdras Rafael Gutiérrez Ochoa, abogado de los 64 guardias, la determinación de la Corte de Apelaciones del Trabajo no es el fin del proceso porque todavía cuenta con recursos legales.

“Es un proceso que no ha terminado, no está firme, cuando una actuación es firme, entonces, se hacen ese tipo de cuestionamientos, pero como no ha adquirido el carácter de firme, recuerde que hay más recursos, recurso de amparo, cualquier cantidad de cuestiones que todavía están en el proceso”.

Para Gutiérrez, la determinación judicial “es una apreciación meramente de cálculo, pero de repente no variará en nada en la cuestión de fondo de la liquidación, no variará en nada, porque de repente... recuerde que los derechos siempre se deben aplicar en cuanto a materia de trabajo se refiere, se debe aplicar lo que más le favorezca al trabajador”, argumentó.

En caso de que la justicia termine dándole la razón a la universidad, los docentes demandantes tendrán que devolver 164.2 millones de lempiras, mientras que los guardias tendrán que regresar una parte de lo asignado por salarios dejados de percibir, así como el dinero de las costas.

