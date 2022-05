Hambre, frío y enfermedades: niños migrantes sufren indiferencia en Honduras

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus comprobó que las personas que ingresan irregularmente a Honduras en su mayoría son jóvenes adultos de entre 21 y 40 años.

El equipo de EL HERALDO Plus comprobó que los niños son los que más sufren en la ola migratoria que se ha desatado desde Suramérica en los últimos meses.Mujeres y hombres con niños en brazos, adultos viajando solos o familias completas son parte de las caravanas de migrantes que entran a diario de forma irregular a Honduras.

La ventaja de los núcleos familiares y de quienes llevan niños es que no pagan el salvoconducto de 210 dólares, unos 5,000 lempiras, y les dan prioridad, afirmaron las autoridades.

En su corta vida ha pasado por selvas, dormido en aceras, hay días que no ha comido y cuando se enferma no hay pediatra que la pueda ver, su madre cree que todo el sacrificio vale la pena, pues en su país la pobreza se agudiza cada día más.

Quizá al llegar a Estados Unidos, sufriendo las inclemencias del arduo camino, esa muñeca que no puede vestir porque las prendas quedaron enredadas en los arbustos sea el símbolo de un gran sacrificio.

Al desfilar grupos de niños por Honduras se puede sentir el sufrimiento y las marcas que les deja el lago y doloroso recorrido en sus frágiles cuerpos.

Muchos se aferran a sus padres, otros miran asustados para todos lados, como preguntándose dónde están, en quién pueden confiar, cuándo van a llegar a su destino y qué pueden comer.Muchos se han quedado sin zapatos, lo único que los calza son los llamados “sapitos”, una copia de crocs que venden en los mercados a su paso.

“Amor, la niña tiene una garrapata pegada en la cabeza”, le advierte la esposa al señor David Capito, quien carga a su hija, una bebé de apenas cuatro meses y medio de nacida.

El hombre, de nacionalidad ecuatoriana y de hablado humilde, contó que su niña iba enferma, además cuando la madre la cargaba se cayó por un desfiladero, una especie de agujero profundo.

“Veníamos por la selva del Darién (ubicada entre Colombia y Panamá) y yo me agarré de una mata con tunas y cuando me solté caí en una milpa con la bebé”, narró la mamá, mientras estaba atenta al llamado de las autoridades de Migración.

El padre de la menor mostró la carita de la pequeña, “ella casi no puede ver porque el ojo lo ha tenido demasiado hinchado debido al golpe”, lamentó con la voz entrecortada.

El objetivo es tener un mejor futuro, porque en Venezuela no hay comida, si desayuna no almuerza y si almuerza no cena, y en Ecuador tampoco tienen futuro, aseguró Capito, por eso quieren llegar a Estados Unidos junto a su hijita.

A simple vista se puede observar que no hay ni la mínima protección para evitar contagios de covid-19, porque muchos menores no llevan mascarilla y mucho menos alcohol o gel.

Jotanael Sierra es un oficial de protección infantil de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), quien vigila que no se vulneren los derechos de los menores migrantes, pero dice estar con las manos atadas, porque no tiene como ayudarlos.

Los migrantes de Haití, El Congo y Venezuela vienen con bastante dificultades, porque han tenido que pasar por sitios donde se han visto en vulnerabilidad, dijo el funcionario.

Según el INM, ciudadanos de nueve países son los que más entran de forma irregular a Honduras . Ocho de cada 10 casos proceden de Cuba y Haití, naciones que enfrentan conflictos sociales, políticos y económicos.

De los nueve países, cuatro están ubicados en África, desde donde los migrantes emprenden un largo viaje hasta llegar a tierras hondureñas, constató la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus.

También hay reportes de migrantes con nacionalidad nicaragüense, venezolana y brasileña. Además, hay casos de muchos que tuvieron hijos durante su paso por esas naciones.

“Muchos niños sufren hambre, falta de abrigo y se agota la ayuda en la zona para poder atender las diferentes necesidades que ellos traen”, dijo Sierra.

Necesitan calzado, alimentos, ropas y llegan con enfermedades como infecciones, calenturas, dolor de cabeza y con picaduras de animales.

