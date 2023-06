Experto: Demandas contra ley antimigrante de Florida deben tener fuerza legal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El experto en temas migratorios y en la legislación norteamericana, José Tercero Midence, explicó que no solo se trata de presentar una moción de detención o revisión de la Ley SB 1718 en Florida, sino que se debe tener la fuerza legal para hacerlo.

Desde el punto de vista constitucional, cualquier persona u organización puede presentar un escrito, tratando de detener la entrada en vigencia de la ley, dijo Midence a EL HERALDO Plus.

No obstante, el derecho constitucional americano dice que si la persona no tiene “standing”, es decir, la fuerza lega para presentar documentos, automáticamente queda rechazado.

Además debe haber un perjuicio, no contra la organización, sino contra las personas que se encuentran de forma irregular, que es quien el daño y ver quién hace dicho daño.

Ejemplificó que es similar a la Ley SB 168 sobre las ciudades santuarios en California. No obstante, no aplicó la acción en contra, porque dijeron que era racial, pero no es así, sino que la norma es de control migratorio y sigue vigente.