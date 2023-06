La hondureña Paola Fonseca contó EL HERALDO Plus que hace seis años que llegó a la ciudad de Fort Walton Beach, ubicada en el condado de Okaloosa en Florida, Estados Unidos.

Isaac Dubón, presidente de la Fundación D-19 Nueva Generación, declaró a EL HERALDO Plus que los objetivos de esta nueva ley son amedrentar a la comunidad migrante, especialmente por asuntos políticos, ya que el gobernador republicano Ron DeSantis, promotor de la norma, aspira a ser presidente de Estados Unidos.

Reseñó que la primera propuesta de ley de DeSantis no pasó, porque venía bastante fuerte, pero sí se aprobó la sanción por transportar indocumentados dentro del estado Florida.

El dirigente de los hondureños confirmó que mucha gente se está yendo hacia otros estados, debido a que no entienden muchas cosas, están mal informados y no dejan de tener temor por lo que está sucediendo.

Por ejemplo, todos los estudiantes que quieran graduarse de la Escuela de Leyes en Estados Unidos no lo van a poder realizar si no tienen un documento que verifique su estatus legal y se le quitan beneficios a los estudiante de primaria.

Externó que muchos dicen que la ley va entrar en vigencia, pero no va durar más de 15 días, porque ya viene la temporada de turismo y son los latinos los que realizan la limpieza de las habitaciones y atención a los turistas en los hoteles.

También recomendó no abrirle la puerta a nadie si no tienen orden de captura o para entrar a la casa. Si la ley toma fuerza, lo mejor es traspasarle sus bienes a personas que estén legales para evitar perder lo que tienen, orientó.

Miles de latinos participaron el 1 de junio en la protesta denominada “un día son inmigrantes” , lo que implicó que muchos no salieron a trabajar, se cerraron restaurantes de latinos y se les orientó sobre sus derechos, como no contestarle preguntas a nadie, detalló.

También les han dicho que a quienes van a detener son a los que tienen orden de deportación o que venden droga, pero otros aseguran que las medidas van a ser parejas. “Primero Dios que solo sea 15 días” confió.

Para el experto en temas de migración, Ricardo Puerta, el discurso del presidente Joe Biden, es promigrantes, pero las regulaciones y las políticas que se aplican son “trumpistas” es decir, las aplicadas por el expresidente Donald Trump.

Por esa razón muchos deciden irse a otros estados ante la amenaza de quedarse en Florida, porque no pueden vivir en un estado donde los están persiguiendo, “por lo menos que el beneficio de la duda sea para mí y no contra mí”, reflexionó.

Consideró que las organizaciones defensoras de los migrantes pueden presentar una demanda en contra de ley, pero eso no quiere decir que tienen la razón, eso tiene que vertirlo una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Alertó que este tipo de medidas son adoptadas por cada estado y no quiere decir que obligatoriamente se van a extender a otros estados, pero sí puede influir en replicarlas.

Tony García, viceministro de la Secretaría de Relaciones Exteriores en asuntos consulares y migratorios expresó EL HERALDO Plus que cuando un estado hace una ley, otro país no puede decir que no se aplique, porque cada estado es soberano.