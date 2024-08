Salud no solo realizó exámenes de sangre con reactivos vencidos durante el pico de la emergencia nacional por dengue —lo negaron en redes sociales, pero no presentaron ninguna prueba hasta la hora de publicación de este artículo—, también se valió de personal ajeno a los laboratorios para análisis.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Laboratorios cerrados o médicos generales usurpando a microbiólogos es lo que ocasiona la falta de personal en las Clínicas Periféricas de Emergencia (Clíper). Así lo constató la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus en un recorrido por los establecimientos.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, a partir de roles de turno en los Clíper, videos y testimonios confidenciales de personal a cargo evidencian el descontrol en las Clínicas Periféricas de Emergencias por falta de personal.

En otras instancias, los laboratorios de las Clíper permanecen cerrados por no tener empleados suficientes para atender las jornadas de 24 horas para las que fueron creadas.

En el reporte mensual se puede evidenciar que la mayor parte de los turnos, especialmente por la noche, no fueron cubiertos dejando los laboratorios cerrados durante la emergencia nacional por dengue.

El video del doctor Manuel López, jefe de los Clíper, mientras usurpa labores de microbiólogo y técnico para poder realizar exámenes de sangre en una área que no le compete también ilustra esta situación.

”Se ha solicitado personal para no cerrar por jornadas extensas los laboratorios, se doblan turnos, pero no es suficiente, al final los ciudadanos deben salir a practicar exámenes a la privada”, confió un empleado que solicitó guardar en reserva nombre.

“Es normal que se le pida a personas externas realizar exámenes, otras veces los laboratorios quedan abiertos para que los doctores hagan los análisis, situación que no es lo correcto”, dijo la fuente.

Misma situación se vivió en las clínicas de Las Crucitas y El Sitio, donde los guardias tienen órdenes estrictas de no permitir el ingreso a los medios de comunicación.

Estas órdenes se pudieron evidenciar nuevamente el viernes de la semana pasada cuando en la Clíper del Hato de Enmedio, Mercy Bustillo coordinadora del centro solicitó a uno de los guardias sacar a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus de las instalaciones.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus en un afán por conocer más la situación intentó ingresar a las diferentes Clíper, pero los guardias de seguridad tienen disposiciones claras por parte de sus superiores: prohibido el ingreso de los medios de comunicación.

Otro de los problemas críticos que enfrenta Salud durante la emergencia nacional por dengue es el desabastecimiento de medicinas para atender a las miles de personas que llegan a diario.

“Esta Clíper aquí en El Sitio antes uno no tenía quejas, buena atención, medicinas, ahora pasa más lleno, menos personal y solo receta porque medicinas no hay, ya se acabaron”, dijo a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus Jessica Sánchez, madre de familia que se encontraba a la espera de atención.