TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Salud afirmó en sus cuentas de redes sociales que EL HERALDO Plus publicó información errónea en la investigación titulada “Salud utilizó reactivos vencidos durante emergencia por el dengue” , publicada el 26 de agosto de 2024.

El equipo de verificación de EL HERALDO intentó comunicarse con autoridades de la Secretaría de Salud, pero no obtuvo respuesta.

Además, los videos que se usaron en la investigación fueron usados como base, pues EL HERALDO Plus comprobó que lo mostrado en las imágenes también ocurría en el terreno.

Pero es falso. EL HERALDO Plus publicó que los reactivos vencidos fueron usados para hemogramas entre junio y julio de 2024, en el momento álgido del dengue en Honduras, no que se están usando así en la actualidad.

Esta versión difiere de los testimonios recabados por este equipo periodístico con empleados de las Clíper, quienes manifestaron que los reactivos vencidos se usaron por al menos un mes y que la falta de personal en los laboratorios y el alza de casos no permiten que el personal de laboratorio y clínica tenga la cercanía necesaria.

Las autoridades expresaron que los insumos caducados no influyeron en el tratamiento médico de ningún paciente, pues el personal de los laboratorios realizó excesivos controles en las máquinas.

La jefatura de los establecimientos reconoció a EL HERALDO Plus el uso de los reactivos vencidos por un periodo muy corto, que no superó las dos semanas.

Una vez publicado el video de la denuncia y la aclaratoria de la Secretaría de Salud, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comenzó una exhaustiva investigación para conocer qué sucedió.

Lo primero que se confirmó por medio de una fuente anónima, empleada en uno de las clínicas involucradas, es que “se trabajó con reactivos vencidos por lo menos un mes, lo que se hacía era llevar controles en las máquinas para evitar errores en los resultados”.

La fuente aseguró que nadie fue informado o instruido por autoridades, “simplemente es una emergencia, teníamos los reactivos vencidos, hay formas de poder trabajar así, no es precisamente lo correcto, pues nada como un reactivo al 100 por ciento, pero siguiendo controles se puede hacer algo, eso es lo que se hizo nada más”.

Ante esta versión se llamó directamente a López, en su condición de jefe de las Clínicas Periféricas de Emergencias, para que brindara su versión.

El médico destacó que desde la grabación se denotó la mala intención de perjudicar su trabajo y el de sus compañeros en la emergencia, además que el video fue subido casi un mes y medio después de capturar el hecho.

López reconoció que, en efecto, los reactivos estaban vencidos, pero dentro del mismo mes y que no pasaron más de doce días cuando ya habían sido retirados de todos las Clíper para evitar problemas.

Se realizaron controles en todo momento, por lo que los resultados estaban garantizados y no causaron ningún diagnóstico erróneo como se trató de “hacer ver por personas malintencionadas”, explicó el doctor.

Sin embargo, el profesional de salud no profundizó en este caso, al obviar explicar cómo llegaron insumos vencidos en los establecimientos de salud. Se desconoce si fue un error en el almacén del Hospital Escuela o si los administradores de las Clípers no se fijaron en los lotes que estaban recibiendo, solo se limitó a decir que esa parte no le correspondía a él pues debe ser información del Hospital Escuela.

Con estas versiones a la mano, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus se trasladó a las Clíper para evidenciar en un trabajo de campo por cuánto tiempo se usaron los reactivos vencidos y si, en efecto, ya tienen insumos nuevos en los diferentes laboratorios.

Primero se visitó la Clíper del Hato de Enmedio, donde se le explicó al guardia la labor y mientras informaba se comenzaron a tomar fotografías hasta llegar al laboratorio. Mercy Bustillo, coordinadora de ese centro sanitario, solicitó que no se tomaran más fotos.

Llamó a su jefe, el doctor López, quien le pidió que no dejara tomar imágenes a EL HERALDO Plus. En cambio, ella le pidió al equipo que se fuera.

El periodista solicitó que le marcara al doctor para preguntarle por qué si no hay problemas con los reactivos no se pueden hacer tomas, pero respondió que para temas de medios se notificarán vía relaciones públicas.

Se hizo la solicitud al departamento de comunicaciones del Hospital Escuela, pero explicaron que estaban en un evento.

En medio de la plática, la coordinadora insistió al guardia en sacar a EL HERALDO Plus, lo que ocasionó un cruce de palabras antes de abandonar las instalaciones para tomar camino a otro de las Clíper.

Llegó el turno de visitar la Clíper de El Sitio, que también estaba cerrada, pero el guardia abrió. Nuevamente se comenzaron a realizar tomas de las atenciones, hasta que se les consultó a las enfermeras por el tema de los reactivos y enviaron al equipo de prensa a la administración.

En la oficina la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus se presentó y la persona encargada explicó que no quería problemas, pero confirmó que se trabajó con reactivos vencidos por un corto tiempo. Ya es un tema superado.

Argumentó que no podía decir las razones para recibir los insumos vencidos, ya que es un tema que no le compete y aseguró que los reactivos que usan están bien, pero se negó a mostrarlos a la cámara.

Por último se realizó la visita a la Clíper de Las Crucitas, donde se realizó el mismo procedimiento. Al conversar con el personal del laboratorio destacaron que sí habían utilizado reactivos vencidos, pero no influyó en ningún resultado pues llevaron a cabalidad los controles y la comunicación con los doctores para evitar malos diagnósticos.

Una vez más aseguraron que ya tenían reactivos nuevos, pero que no los podían mostrar para evitar problemas con las autoridades.

Al salir del lugar una de los empleados de este establecimiento sanitario interrumpió el camino del vehículo de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus para pedirle al periodista una fotografía de su carné, la cual se le permitió tomarla y se despidió de una manera muy educada.

En todas las Clíper confirmaron el uso de reactivos vencidos para exámenes de sangre en medio de la emergencia nacional por dengue. El tiempo de uso varió de un centro a otro con un promedio de 15 a 30 días de utilización y en todos aseguraron que ya no volvió a suceder.

EL HERALDO Plus confirmó con una fuente confidencial que trabaja en uno de los laboratorios de las Clíper que mensualmente se practican 400 hemogramas debido a la crisis sanitaria de la enfermedad.

En total, en las tres Clíper se estarían practicando 1,200 hemogramas, la cifra de análisis aplicados con reactivos vencidos si el problema se extendió un mes en los establecimientos.

Posteriormente, el jefe de las Clínicas Periféricas de Emergencias llamó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus para informar que sus empleados se sentían amenazados o vulnerados para brindar las declaraciones y que muchos lo habían hecho mediante intimidación.

Se le reiteró que en todos los centros el equipo de prensa se presentó con sus credenciales. Se respetó las solicitudes de no tomar fotografías y en el momento que se solicitó la salida de algún espacio se atendió.

EL HERALDO Plus confirmó que las personas, al contrario, tenían intenciones de hablar un poco más sobre el tema, pero temen ser despedidos.