TEGUCIGALPA.- “En ningún momento hemos tenido un problema con ninguno de los hemogramas y mucho menos, no se va dar un desface por cinco o diez días que pudo haberse manejado un reactivo fuera de tiempo”, explicó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus el doctor Manuel Alejandro López, jefe de las Clínicas Periféricas de Emergencia (Clíper), sobre la utilización de reactivos caducados en la emergencia nacional por dengue.

Sobre la posibilidad de entregar un diagnostico equivocado por utilizar estos reactivos, el doctor enfatizó que “nosotros estamos bien claro, tenemos nuestra manera de corroborar eso con los controles de las máquinas y en ningún momento se trabajó con reactivos que no estén dando resultados adecuados”.

A renglón seguido, el jefe de las Clíper argumentó que “no es que queramos meter la idea que es que no queremos dejar de brindar el servicio, no, es que el control es el adecuado, no es que hay voy a trabajar con reactivo vencido y me voy a quedar trabajando con él porque no quiero cerrar el laboratorio, no es de esa manera, trabajamos sabiendo la situación en la que estábamos pero con los debidos controles”.