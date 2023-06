”Esas zonas son de actividades ilícitas de narcotráfico, acaparamiento de tierra y domino territorial, son zonas fronterizas, habiendo bosque no tienen control y la actividad es justificar una actividad económica, pero el daño es el cambio de cobertura, meten pasto y ya se justifica todo como ganadería”, explicó a EL HERALDO Plus Luis Edgardo Soliz, director del Instituto de Conservación Forestal (ICF).

”No podemos hablar de reforestar si no tenemos el control territorial, si no hay seguridad, son zonas de riesgo, no podemos hablar de restaurar, ni siquiera como un guardarrecursos o un técnico de patrullaje porque esas zonas son controladas por el crimen organizado, entonces todo pasa por un saneamiento”, argumentó.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus mediante una serie de reportajes mostró los constantes incendios, la extensión de la frontera ganadera, la falta de protección y patrullajes que han desembocado en que la cuenca del río Coco o Segovia se caiga a pedazos.