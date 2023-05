Varias regiones de Honduras tendrán más de 70 días sin lluvia, alerta director interino de Cenaos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras “se puede convertir en un desierto si seguimos talando los bosques”, advirtió José Pompilio Pavón, director interino del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), al mencionar el impacto que tendrá el fenómeno de El Niño en este 2023.

El experto habló con EL HERALDO Plus sobre los cambios meteorológicos y cómo la sequía está afectando drásticamente a los municipios del corredor seco. Incluso, advirtió que nos esperan más de 70 días sin lluvia. Estas fueron sus declaraciones.

¿Cuál será el impacto del fenómeno de El Niño en 2023?

Ahorita van a haber lluvias solo del 25 al 29 de mayo, más o menos buenos montos, pero no las cantidades idóneas para que nuestros agricultores, ganaderos y grupos organizados de campesinos vayan a tener siembra de primera... Además de eso, tenemos reportes en Pespire de que el ganado se está muriendo porque no tienen agua. Realmente el fenómeno de El Niño nos va a pegar bien severo y fuerte y se va a intensificar ahora en junio; no quiere decir que no va a haber lluvias o chubascos, pero en menor volumen y cantidad, un 40% menos. Del 10 de junio al 28 de agosto es la canícula, estamos hablando de 45 días sin lluvias, más junio, hablamos de más de 70 días sin lluvia.

Hay 64 municipios en alerta por la sequía para este 2023, ¿piensan ampliar el listado?

Se está pensando en ampliar la alerta en los municipios. Hay un comité técnico contra la sequía que lo conforma la Secretaría de Gestión de Riesgo (Copeco), la Secretaría de Ganadería, la Secretaría de Salud, Sedesol, el PMA, la FAO, Cruz Roja y World Vision que ellos ya están operando en el campo al igual que la SAG que está entregando el bono agrícola. El viernes nos reunimos.