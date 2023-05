Alcaldes piden que se declare alerta roja por fenómeno El Niño en el corredor seco

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El corredor seco no está para una alerta amarilla, ya debería elevarse a roja, de acuerdo con algunos alcaldes de estas zonas rurales donde la sequía mantiene a su población sin alimentos ni fuentes de empleo.

Para el edil de La Libertad, Francisco Morazán, Wilson Oyuela, al solicitar que la alerta máxima sea de emergencia no están siendo alarmistas, pues la gente no tiene qué comer. “No estamos siendo alarmistas, sino que preventivos. Aquí el 75% de nuestra población vive en extrema pobreza. Tengo gente esperando una ayuda porque sé que no tienen qué comer”.