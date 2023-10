Inconformidad social frenaría a los políticos tradicionales en Honduras

Pero los rampantes problemas de Honduras no son recientes: históricamente el país ha vivido en condiciones que han obligado a sus ciudadanos a migrar hacia otras naciones.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Marvin Estrada , un taxista de 50 años, dijo a EL HERALDO Plus que, aunque hacen falta más de dos años para que Honduras elija a un nuevo presidente, “espero con ansias las elecciones porque quienes nos gobiernan no tienen intenciones de que este país sea distinto”.

“¿Cuándo llegará alguien que cambie el rumbo de Honduras?”, preguntó Araceli Cruz, una ama de casa que lamentó que sus dos hijos, ambos graduados en la universidad pública del país, no encuentren trabajo.

Más allá de la inconformidad de la población hondureña con la administración vigente, la de la primera mujer presidenta y con un gobierno de izquierda, significa, para analistas consultados por EL HERALDO Plus, una oportunidad de cambio.

“Las reacciones que tiene la gente están alineadas al sentimiento de para qué sirve un Estado grande si es corrupto, que los gobernantes de ahora se comportan como los de antes y que la derecha y la izquierda son lo mismo”, explicó Lester Ramírez, analista político.

Dice el experto que, ante eso, en Honduras puede surgir una figura antisistema, que conecta a través de su discurso con los problemas de la ciudadanía.

“Por ahí va a salir alguien que va a venir a mover el tapete con un mensaje agresivo y antisistémico. Y la gente dirá: este es el Milei hondureño”, planteó.

Ante el escenario de Ecuador, ya consumado, y el de Argentina, que mañana tendrá un desenlace a primera o segunda vuelta, Ramírez dijo que las lecciones son para que la población hondureña cambie los criterios de escogencia electoral en función de que el comportamiento político no cambiará.

“Lo que acontece en la política internacional no es un mensaje para el oficialismo o el político, es un mensaje para la gran masa insatisfecha que quiere un cambio”, aseguró.

Si el argentino Milei gana las elecciones (en primera o en segunda vuelta), “el discurso antisistema afectará al actual partido de gobierno en Honduras porque es un discurso contradictorio al de la izquierda”, añadió.

Mencionó que, pese a que los discursos de la izquierda han sido destacados por ser sociales, en la actualidad “son oratorias que no se ven contrastadas, una vez que llegan al poder, con la realidad del plan que ejecutan”.

El exdirector de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) analizó que podría surgir un “Milei hondureño”, aunque en la actualidad no se observan personajes que puedan asumir el papel.

“Quien surja, aunque por el momento no se a alguien así, tiene que ser una personalidad: un empresario, por ejemplo, o no me sorprendería alguien del fútbol. Pero lo que es claro es que usará el discurso antisistema, como el de Milei”, comentó.