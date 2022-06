En el Hospital Escuela ordenaron captar sangre con posibles infecciones

Personal del Departamento de Medicina Transfusional del HE, que solicitó el anonimato por temor a represalias, explicó que el recuento total de leucocitos (relacionados con los glóbulos blancos) en la sangre se maneja, según literatura especializada internacional en rangos de 4.5 a 10.1.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus tuvo acceso a los documentos y testimonios de cómo la funcionaria puso en riesgo la vida de miles de humildes hondureños, de quienes las autoridades del centro asistencial no demuestran si recibieron o no la sangre contaminada.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Hospital Escuela (HE) es el centro de referencia a nivel nacional y también el más temido, por una parte de la población, esto debido a los abusos e inconsciencias de algunos médicos.

Ante la negativa decidieron escribirlo en el libro de registro de las novedades del departamento, con fecha 25 de febrero. Algunos jefes dijeron que no iban a hacer caso a la determinación y otros por miedo a represalias aplicaron la orden.

Desde el Departamento de Medicina Transfusional le exigieron a Elvir que firmara la orden de los cambios de valores, debido a que no eran correctos y ponía en riesgo la vida de los pacientes y donantes.

Los documentos en poder de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus evidencian que el personal del Departamento de Medina Transfusional el 15 de marzo le mandó una carta al director del HE Osmín Tovar, donde le explican el problema.

Las autoridades del HE comenzaron a tomar acciones tardías, ya que el 21 de abril, Nicolás Handy , director de Gestión Servicios de Apoyo Clínico, convocó a los jefes de departamento para discutir el valor de referencia de los leucocitos del equipo de hematología del Departamento de Medicina Transfusional.

El 22 de abril, el equipo de expertos del HE en una acta especial determinó siete puntos. En primer lugar, que los valores de referencia de leucocitos en sangre del donante para el equipo de Medicina Transfusional serán de 5.0-10.5 x 10e3/uL y no los que había ordenando Elvir.

Los valores de referencia inferiores a este rango serán considerados como leucopenia y los valores superiores como leucocitosis.

Asimismo, los donantes con leucopenia o leucocitosis serán diferidos y referidos para evaluación médica y asistencia sanitaria en el mismo HE, para lo cual sugirieron la creación de una clínica.

Al mismo tiempo, explicaron que la determinación de aplicar la normativa del Banco de Sangre a nivel internacional es para evitar acciones adversas descritas y reportadas en la literatura médica.

Las reacciones que se generan son enfermedades injertas contra huésped, daño pulmonar agudo, refractariedad plaquetaria y alteración en la inmunomodelación secundaria a reacciones postransfusionales.

Expertos consultados por EL HERALDO Plus informaron que algunas de estas reacciones se puede presentar a largo plazo y no precisamente en el momento de la transfusión, por eso es posible que no se hayan registrados casos de alerta por esta acción.

También se recomendó reactivar el comité de hemato-vigilancia para que todo cambio propuesto con relación a valores de referencia en equipo del Departamento de Medicina Transfusional, cuente con el visto bueno y aprobación del comité.

En ese sentido, demandaron restablecer los valores de referencia de los leucocitos de acuerdo a los estándares del fabricante de los equipos y a los que se consensuaron para garantizar transfusiones seguras. El acta fue firmada por varios jefes de departamentos.

Carlos Sánchez, director de Atención Integral de Salud por Ley, del HE, quien es parte de los firmantes declaró, vía telefónica a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, que sí se ordenaron los cambios de valores en la captación de sangre, no puede decir si de forma arbitraria, pero se detectó a tiempo el error y decidieron reunirse y enmendarlo.

Defendió que “no pueden estar denunciando cosas que supuestamente se suscitaron desde marzo, cuando hay un control”.

Dijo que cuando el paciente presenta alguna reacción postransfusional, la enfermera está obligada a comunicar al médico tratante y el médico debe llenar una hoja de reacciones adversas a la transfusión para que eso se reporte al Banco de Sangre y al Consejo Nacional de la Sangre.

El 10 de mayo de 2022, mediante oficio citatorio No. 013-2022-UAL-HE se comunicó a la doctora Elvir que debía comparecer a una audiencia de descargo el día 20 de mayo de 2022 a las 8:00 de la mañana.

Esto “por suponerla responsable a la servidora pública Criselda Azucena Elvir Castillo, de incumplir de manera manifiesta con las funciones propias del cargo, o con órdenes superiores, afectando con ello la continuidad, regularidad o eficiencia de los servicios, cambiando los valores de referencia de leucocitos”.

La misiva advierte que el 7 de marzo de 2022 se instruyó que previo a realizar cualquier modificación se consultaría con los expertos en la materia del HE para convocar a reunión de trabajo y así definir si procedían dichos cambios.