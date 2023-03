Familias hondureñas desprecian a sus hijos y se niegan a recibirlos

Adán hoy tiene 17 años y es muy tímido, ya que cuando llegó el equipo de EL HERALDO Plus al aula donde recibía clases se metió debajo de mesa, mientras su compañeros, también con capacidades especiales, saludaban con inocentes sonrisas.

El equipo de EL HERALDO Plus llegó hasta donde están esos angelitos caídos, abandonados o despreciados por las mismas personas que los trajeron a este mundo , por donde caminan con la ayuda de extraños sin dejarse vencer.

Los equipos de la Dinaf y de la casa hogar donde permanece comenzaron una ardua búsqueda de la mamá, pero cuando la encontraron ella se negó rotundamente a aceptarlo. “Dijo que no quería saber nada de su hijo”, expresó una de las encargadas de la casa hogar.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La pandemia por covid-19 azotaba al país, todo mundo tenía miedo a salir, pero aún así los vecinos de una colonia capitalina llamaron a la Dirección de la Niñez Adolescencia y Familia (Dinaf) denunciando que un niño no paraba de lamentarse, estaba golpeado.

Uno de los encargados del centro, que no se menciona por solicitud de Dinaf, contó que los tres menores son hermanitos de 5, 7 y 9 añitos de edad.

“No tiene interés de regresar por ellos, le hemos dicho que si va venir por ellos, pero no quiere, no le interesa, aunque sí los llama y habla con ellos”, expresó la encargada.

Luego, se comunicaron con la señora, quien les dijo: “Yo los miré a ustedes sentados con mi hijo en el parque”. Ella obviamente lo reconoció, pero no se quiso acercar.

“¿Por qué me tocó ella como mamá...?, ¿por qué mi mamá no me quiere...?”, se cuestionaba llorando el pequeño Iván todas las noches, pues el siempre intentaba acercarse a la mujer que lo trajo a la vida, pero ella no lo aceptaba.

El niño originario de Tela, Atlántida , quería estar con su mamá, todos los días pedía que lo llevaran con ella, pero la mujer rechazaba tenerlo bajo su cuidado y simplemente no quería tener un vinculo con su retoño.

Estuvo tres años en el centro y no aprobó ningún grado, todos los años salía reprobado, porque él quería estar en la costa norte con su madre, no quería ir a clases, solo pasaba en las hortalizas que tiene la casa hogar.