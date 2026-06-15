Pugna entre jefe interino y director administrativo también impacta operatividad en El Cajón

Actualmente, continuó, “realizo también funciones administrativas porque la ENEE tiene la gerencia, las diferentes gerencias, las gerencias tienen subgerencias, direcciones, departamentos y terminamos en unidades”.Reconoció que “ahora el director administrativo es Moisés Alvarado”, cuyas funciones “están en la administración, la cual abarca la parte de Recursos Humanos, que es en la parte donde se elaboran las planillas; también vigila que se vaya haciendo la parte de los pedidos; él lleva el control de cómo se va llevando el gasto, en esa parte hacen un informe económico”.Además, manejan almacén, transporte, taller automotriz, dispensario médico, la escuela y la gestión de los pedidos. La administración también hace gestiones. “Cuando digo gestión es que cada sección o área de la central emite sus propios pedidos, incluyendo la administración y la jefatura”.Estos pedidos pasan por la revisión de la administración y la aprobación de la jefatura. “Aquí se revisan, se verifican y luego se mandan al departamento administrativo de generación, el cual se encarga de mover los pedidos, ver que la gestión se haga y ver si hay presupuesto”, manifestó Merlo.Según él, la administración vigila también la línea del PAC, “los montos conforme a lo que se está pidiendo y se le da el trámite, el visto bueno, por ejemplo, los pedidos llevan la firma del que lo solicita, de la dirección administrativa, la firma de la jefatura y la firma de la Dirección de Generación Hídrica”.Entonces, la administración abarca recursos humanos y servicios generales para la central o para las unidades. “Ellos manejan, por ejemplo, el transporte. Tenemos un contrato de servicio de transporte que quien lo administra es la administración”, añadió.Sobre el choque de sus funciones con las de Alvarado, Merlo sostuvo que “lo que hay en la ENEE son familias de puestos. Entonces, muchos puestos tienen funciones similares o las mismas funciones, pero cada quien en su ámbito”.