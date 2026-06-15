Pugna entre jefe interino y director administrativo también impacta operatividad en El Cajón

Tegucigalpa, Honduras.- Más allá del deterioro crítico de sus piezas y equipos, la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán (CHFM) también atraviesa una creciente disputa de funciones entre la parte técnica y la administrativa, creándose así un cuello de botella que pone en riesgo la gestión y ejecución del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PAC). El conflicto radica en las responsabilidades y la duplicidad de funciones entre el jefe interino de la central, Ronald Merlo, y el director administrativo, Moisés Alvarado. A criterio de los técnicos, esta confrontación interna, que amenaza con obstaculizar la compra de insumos vitales, se vuelve un nuevo factor que coloca a la represa también conocida como El Cajón, el mayor activo energético de Honduras, en una situación de vulnerabilidad sin precedentes. En 2016, mediante un oficio, la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dispuso que, de manera temporal, el jefe de unidad o jefe de la CHFM asumiera las funciones administrativas en ciertos objetos del gasto. Sin embargo, tras el nombramiento de un nuevo director administrativo financiero se ha generado un problema interno por la duplicidad de las funciones administrativas. EL HERALDO Plus tuvo acceso a comunicaciones internas -correos electrónicos, memorandos y circulares- que evidencian el embrollo interno que tiene sus raíces en supuestos actos de corrupción administrativa que se buscaron detener, otorgando ciertas potestades al jefe de unidad o de la CHFM.

Jefe interino de El Cajón

Acerca de sus funciones, Ronald Merlo, uno de los involucrados en el conflicto y quien figura como jefe interino de la represa, sostuvo: “Soy el jefe interino de la central. El jefe en propiedad es Elvis García, pero él también está con un nombramiento interino en otro puesto en la Subgerencia Operativa de Generación. Yo funjo en el puesto de jefe de la central. El jefe de la central es la cabeza de la central. La parte administrativa depende de la jefatura”, pormenorizó.

Actualmente, continuó, “realizo también funciones administrativas porque la ENEE tiene la gerencia, las diferentes gerencias, las gerencias tienen subgerencias, direcciones, departamentos y terminamos en unidades”. Reconoció que “ahora el director administrativo es Moisés Alvarado”, cuyas funciones “están en la administración, la cual abarca la parte de Recursos Humanos, que es en la parte donde se elaboran las planillas; también vigila que se vaya haciendo la parte de los pedidos; él lleva el control de cómo se va llevando el gasto, en esa parte hacen un informe económico”. Además, manejan almacén, transporte, taller automotriz, dispensario médico, la escuela y la gestión de los pedidos. La administración también hace gestiones. “Cuando digo gestión es que cada sección o área de la central emite sus propios pedidos, incluyendo la administración y la jefatura”. Estos pedidos pasan por la revisión de la administración y la aprobación de la jefatura. “Aquí se revisan, se verifican y luego se mandan al departamento administrativo de generación, el cual se encarga de mover los pedidos, ver que la gestión se haga y ver si hay presupuesto”, manifestó Merlo. Según él, la administración vigila también la línea del PAC, “los montos conforme a lo que se está pidiendo y se le da el trámite, el visto bueno, por ejemplo, los pedidos llevan la firma del que lo solicita, de la dirección administrativa, la firma de la jefatura y la firma de la Dirección de Generación Hídrica”. Entonces, la administración abarca recursos humanos y servicios generales para la central o para las unidades. “Ellos manejan, por ejemplo, el transporte. Tenemos un contrato de servicio de transporte que quien lo administra es la administración”, añadió. Sobre el choque de sus funciones con las de Alvarado, Merlo sostuvo que “lo que hay en la ENEE son familias de puestos. Entonces, muchos puestos tienen funciones similares o las mismas funciones, pero cada quien en su ámbito”.

Auditoría del TSC en El Cajón

Fuentes en El Cajón aseguraron que el caso de la duplicidad de funciones ya tocó las puertas del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que este emita una resolución sobre cuáles son las competencias según el cargo, tanto de Alvarado como de Merlo. Incluso, el órgano contralor ya habría recibido también una solicitud de auditoría de la administración del CHFM en el período 2022-2025. Sobre la duplicidad de funciones, el 30 de abril de 2026, mediante memorando GG-0542-IV-2026, el entonces gerente general de la ENEE, Eduardo Oviedo García, le remitió a Alvarado las disposiciones administrativas correspondientes a su cargo, con base al manual de funciones de funciones de la ENEE y Ley de la Administración Pública.Sin embargo, mediante otra comunicación por correo electrónico, de fecha 11 de mayo, se le notificó que el memorando GG-0542-IV-2026 quedaba sin valor y efecto, provocando el desorden administrativo. Por otro lado, la petición al TSC para que realice una auditoría a la administración de la central hidroeléctrica para el periodo comprendido entre 2022 y 2025, incluyendo el fondo liquidable, agitó el ambiente en la hidroeléctrica y en la ENEE. Lo anterior provocó que la Gerencia de Generación emitiera un memorando, exigiendo que este tipo de solicitudes se realicen siguiendo los procedimientos internos. De acuerdo la comunicación, “en aplicación de las instrucciones indicadas en el Memorando GG-203-VI-2026, se le aclara e indica que las auditorias u otro tipo de gestión a solicitar a mandos por sobre la jefatura de unidad que requiera la DA, deben ser reportadas o canalizadas a través de esta jefatura, se irá escalando de acuerdo con cada caso a la Dirección de Generación Hidroeléctrica, a la Subgerencia Operativa de Generación y en última instancia a la Gerencia de Generación debiendo seguir la cadena de mando y el debido proceso”.

Asimismo, “al interior de la CHFM, las demás dependencias (secciones de mantenimiento, operación, prevención y la UMIC) deben mantenerme la canalización de gestiones que van a instancias superiores por medio de la jefatura de unidad como se ha venido haciendo. De igual manera debemos revisar al interior de la central todas aquellas disposiciones y procedimientos necesarios para realizar las actividades con los criterios de calidad y eficiencia necesarios”, dice el documento.

Mientras tanto, ante la posible intervención del TSC, las máximas autoridades de la estatal energética instruyeron a todas las áreas de la ENEE “atender con carácter prioritario los requerimientos de información, oficios, auditorías, seguimientos y recomendaciones demás solicitudes emitidas por dicho ente contralor”. Deben, además, “remitir las respuestas dentro de los plazos establecidos, evitando retrasos que puedan generar incumplimientos institucionales”, así como “garantizar que la información proporcionada sea completa, veraz, adecuada, pertinente y debidamente sustentada con la documentación de respaldo correspondiente”.

Dualidad implica también responsabilidad

Entretanto, Alvarado sostuvo que en la represa hidroeléctrica hay una competencia descrita verbalmente, por lo que él desde el inicio ha abogado que le definan por escrito sus funciones porque “en esto de los procedimientos operativos cuando las cosas se trabajan en dualidad de competencia, también hay responsabilidad solidaria”. Es importante delimitar las competencias en un cargo, ya que no puede haber dualidad de funciones, dijo el funcionario, recordando que en 2016 un gerente de la ENEE tomó la decisión de quitarle las competencias al director administrativo “porque vieron abusos de autoridad, corrupción, etcétera, que pudieron descubrir que las cosas no se estaban haciendo bien”. Para mitigar el impacto de esa situación, “me imagino que se le transfirió a la jefatura técnica las responsabilidades administrativas, como un mecanismo temporal para evitar que esas situaciones siguieran dándose, pero luego pasaron los años y siguió haciendo lo mismo”. En el periodo del gobierno anterior sucedió lo mismo: “El director administrativo no administraba más que algunas cosas específicas, dentro de la central, pero no así la responsabilidad mayor, que es todo el seguimiento a la ejecución presupuestaria que se le asigna a la central”. Sobre si Merlo está por encima del cargo del director administrativo, respondió: pues así se maneja entre las conversaciones que “he tenido con ellos, pero no me explican dónde está constituido, porque no he visto un organigrama como tal aprobado por la instancia, en ese caso la instancia superior que es la Junta Directiva, que es como el órgano mandatario dentro de la ENEE”.