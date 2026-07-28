Un barril sin fondo fue programa de Libre en la ENEE, dice Tommy

KEIKO. Saludes les manda el “papi” desde tierras peruanas, donde hoy acompañará a Keiko en su, hasta que, al fin, toma de posesión. Por eso dicen que el o la que persevera alcanza.

MAMO. A ver cuánto dura en el cargo Keiko, porque en Perú, a diferencia de otras latitudes de Latinoamérica, cambian de presidente como cambiar de calcetines. Los últimos que han ocupado el cargo o estuvieron, o están, en el mamo y otros, mejor, se suicidaron.

SOLO. El Tommy manda a decir que Libre le vino a dar el tiro de gracia a la pobre ENEE. Solo en el mentado Programa Nacional de Reducción de Pérdidas malgastaron miles y miles de millones y, en vez de bajarlas, más bien las dispararon.

JUEGO. Bueno, pero allí está el Partido Liberal, por enésima vez, cayendo en el juego de Libre, que en cuatro años no movió un dedo para salvar la ENEE y hoy se opone a las medidas. En otras palabras, estos clientes ni hacen ni dejan hacer.

BANCADA. Pero, para que no digan, Cálix y la bancada liberal invitan hoy a un “taller del sector energético de las Américas”, en el auditorio del BCIE, donde harán comparaciones de la ENEE y sus similares de la región. ¡Jueeeeee...!

DIERON. Que alguien me explique, pide Anduray, cómo es que los refundidores critican la suspensión de la orden de captura contra JOH y a su líder, Mel Zelaya, le cerraron -y de tajo- 14 juicios por corrupción, le dieron un partido y, de chascada, un canal.

MÉXICO. Ajá, pregunta, ¿y el indulto que le dieron cuando se quiso quedar a la brava en 2009 y convirtió a Honduras en paria internacional? Luego, el otro indulto cuando le hallaron 18 mil dólares en el aeropuerto y, lejos de acusarlo por lavado de activos, siguió campante su viaje hacia México.

ANGIE. Sus excompañeros del MP al final citaron a Julissa para que aclare cómo está ese rollo de Angie y la ATIC, y su presunto secuestro. Temprano se dijo que había dejado a los fiscales como novia de pueblo, pero la cita se la enviaron hasta en la tarde.

AGOSTINA. La otra semana se inicia la feria agostina salvadoreña. A ver si esta vez el IHT se pone vivo o si sigue como los refundidores, que nunca movieron un dedo para incentivar y atraer el turismo al país.

10,948. Avisa la ASJ que la mora quirúrgica, lejos de bajar, más bien se ha disparado. En enero había 10,902 casos en espera y, al cierre del primer semestre, en junio pasado, la cifra pasó a 10,948 expedientes esperando turno.