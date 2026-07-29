A una exfamilia presidencial le podrían sacar los trapitos al sol en NY

CIDH. El Congreso mandará una delegación ante la CIDH a defender los juicios políticos y a dejar claro que los defenestrados deberían, incluso, estar en el mamo.

LARGAS. Que nadie va a morir si le siguen dando largas a las llevadas y traídas reformas a la ENEE, manda a decir Jorge Cálix, líder supremo de la bancada liberal. Como no, si habrá muertos.

MOTOR. La primera en recibir cristiana sepultura será la propia ENEE, que tiene años de estar en cuidados intensivos. También podría morir la economía, porque la energía es el motor que la mueve. Además, -no morirán- están muriendo miles de empleos directos e indirectos, porque solo un orate puede venir a invertir a un país donde hay apagones 24-7, con la energía más cara de la región y, de remate, de mala calidad. Claro que hay y habrá muertos.

PRÓXIMO. Avisa Kikito que el “próximo presidente de Honduras se llama Tomás Zambrano” y que será el primero en brincar si en el Partido Liberal pretenden imponer un candidato único. Será.

JUICIO. Marcela Caro anuncia que vienen nuevas extradiciones y que una exfamilia presidencial podría salir embarrada hasta los queques, cuando comience el juicio de Maduro.

AMPARO. Avisan de los recintos de la diosa Temis que otra vez no hubo tiempo para ver el amparo de Romeo; en otras palabras, que siga huyendo como delincuente, mientras los verdaderos delincuentes que lo acusaron andan más libres que el viento.

GOLPE. Quién no sabe aquí que Johel Zelaya le presentó el requerimiento a Romeo por órdenes de su jefe, Mel Zelaya, en venganza por el tal “golpe” que él mismo imploró de rodillas.

DIABLO. Pero, como dicen que mal paga el diablo a quien bien le sirve, los medios, la centro derecha, la derecha, los empresarios, en fin, ya ni se acuerdan de Romeo.

MAYORÍA. Bueno, ¿y no se supone que cachurecos y liberales son mayoría en la Corte, y que quien manda es Yani, y no Mel Zelaya ni Rebeca? Desde febrero bien le pudieron haber dado al menos arresto domiciliario y ni eso han podido hacer en seis meses.

POZOS. A Juan Diego no le ha quedado de otra que comenzar a perforar pozos en la capital para enfrentar la crisis histórica por la sequía, y reitera su llamado a la “people” a cuidar el agua.

RETIRO. ¿Será cierto que algunas ONG que viven de fondos externos -euros y dólares- están bajo amenaza del retiro de ayuda si la justicia no condena a JOH? Bueno, ¿y qué tendrán que ver las susodichas con la diosa Temis?