$!Un comprador se llevó cinco lotes de la chatarra subastada por las Fuerzas Armadas

Lo anterior porque vehículos que no entran en la categoría de chatarra se venden como tal, generando actos de corrupción, ya que son ofertados por el Estado a precio de “gallo muerto”, luego el comprador los repara y los comercializa a precios exorbitantes.

Luis Sosa, titular del la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE) señaló que estos procesos de subasta no deben seguir realizando bajo la práctica tradicional.

La apertura y adjudicación de la subasta se realizó mediante el acta SEDENA No. BM 001-2022 de fecha, 7 de marzo del año 2022 , fecha en que las FF AA vendieron 135 unidades , consideradas chatarra e inservibles, por un costo de unos dos millones de lempiras.

TEGUCIGALPA.- Un solo ofertante en la subasta de chatarra realizada por las Fuerzas Armadas se ganó cinco lotes, con la mayor cantidad de vehículos y con ofertas que no superaban ni los 200,000 lempiras, comprobó la Unidad Investigava y de Datos de EL HERALDO Plus .

Por ejemplo, la información en poder de EL HERALDO Plus establece que en la subasta de la chatarra de las FF AA una sola persona acaparó cinco de los nueve lotes.

En total pagó 38,160 lempiras por ese grupo de chatarra, establecen los documentos en poder de la Unidad Investigativa y de Datos de EL HERALDO Plus.

Para el paquete cinco participaron tres personas, pero también fue dado al mismo ofertante a un precio de 9,000 lempiras la tonelada , ya que las ofertas de los otros dos no fueron admitidas, debido a problemas con la garantía y porque el sobre era para otro proceso.

Aquí había tres buses con motor; carros Toyota Hilux con motor; camioncitos; camionetas Toyota con motor y de algunas no se detalla el modelo y el año; igual que carros Ford-350 y motos.

El lote nueve fue el más caro, porque el 4 de marzo de 2022 el ofertante solicitó la no apertura de su sobre en la subasta, al darse cuenta de alguna manera que su oferta era la más alta y adujo que representaba altos costos para él.

"Por medio de la presente estoy informándoles a ustedes que me retiro de participar en la partida No.9 ya que mi oferta es demasiado alta”, informó de forma anticipada, pero no fue aceptada por no ser presentada en tiempo y forma, dice el acta.

Las ofertas de las demás personas eran de 8,500 hasta 17,000 lempiras por tonelada, pero el ofertante que quería renunciar ofertó 42,005 lempiras por tonelada, es decir, casi tres veces más alto del oferente más cercano.

Fue así que le tocó pagar 675,020 lempiras por 29 vehículos donde iban camionetas, buses, pick-up, camiones y cuatro motocicletas marca Yamaha, año 2008, modelo DT 175.

El encargado de la Dirección Nacionales de Bienes del Estado, en entrevista con la Unidad Investigativa y de Datos de EL HERALDO Plus, declaró que es grave que personas que se dicen ser honorables se presten para desarrollar procesos dolosos.

Afirmó que él recibió informes que en camiones de las FF AA se llevaban los bienes de esa dirección y nunca se sabía el paradero de ellos, por lo cual, las autoridades militares deben responder ante ese tipo de irregularidades que están documentadas, afirmó.