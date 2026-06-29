Así descubrieron que un cabecilla de la Pandilla 18 llevaba años "muerto" en los registros oficiales

A partir de ese hallazgo comenzó la búsqueda de los responsables de inscribir una defunción inexistente en el RNP. Ese hecho se sumó al historial delictivo del pandillero, que ya incluía procesos por extorsión, tráfico de drogas y otros delitos.Las indagaciones condujeron al usuario con el que fue registrada el acta de defunción: <b>Julián Moisés Galo Maldonado</b>, exjugador del equipo del Registro Nacional de las Personas, posteriormente llamado Real de Minas.El Ministerio Público presume que el exempleado facilitó el trámite irregular, un caso que volvió a poner en evidencia las debilidades de los controles del RNP.No es la primera vez que ocurre una maniobra similar. Los investigadores recordaron el caso del narcotraficante <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/nery-sanabria-el-escurridizo-capo-que-operaba-desde-el-noroccidente-BVEH1330100" target="_blank">Nery Orlando López Sanabria</a></b>, quien también simuló su muerte, fue inscrito como fallecido y posteriormente asumió la identidad de Magdaleno Meza Fúnez.Galo Maldonado fue capturado el 11 de mayo de 2026 durante una operación ejecutada por el Centro Antipandillas Transnacional (CAT), adscrito a la ATIC. Al momento de su detención aseguró que no tenía relación con los hechos y posteriormente fue acusado de falsificación de documentos públicos y asociación para delinquir.