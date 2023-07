El proyecto estaba programado para 18 meses, con fecha de inicio en octubre de 2021 y se debió haber entregado en abril de 2023, ya completado, como estimaba el contrato original, pero falta cerca de la mitad, constató el equipo de EL HERALDO Plus al visitar el lugar.

Debido a la salida de Regioplan, la empresa constructora ya había despachado a sus casas al personal no calificado y a otros técnicos los tenían haciendo labores complementarias para no perder esa mano de obra, ya que muchos son de la zona.

EL HERALDO Plus llegó a ese sector en los primeros días de julio, cuando la supervisora se había retirado por falta de pago, mientras que la empresa a cargo de la construcción trabajaba a medio vapor.

Según la constructora, el material ya se llevó hasta laboratorios externos para medir la resistencia y salió apto, el problema es que si la supervisión no lo aprueba no pueden proceder y se ven obligados a parar, hasta que se solucione el problema.

Al final, por problemas presupuestarios y de legalidad no se pudo hacer, porque aumentaba el costo a más de 300 millones de lempiras. También se vieron afectados por la eliminación de fideicomisos, marcando un cambio en la cartera de financiamiento de los proyectos.

El superintendente de proyectos de Cosco, Óscar Hernández, mientras realizaba supervisión en las obras de drenajes que se construyen, explicó a EL HERALDO Plus por qué la obra, que beneficia a más de 20 municipios de Olancho y Yoro, está retrasada.

Este aumento es porque en el área de Lepaguare se levantó el nivel de la carretera, ya que como estaba concebida no se podía hacer una instalación de drenajes, debido a que los que habían estaban azolvados.

Además, se está modificando el presupuesto, que originalmente era de 201 millones, y podría aumentar un 25%, es decir, a más de 250 millones de lempiras , para poder realizar obras que no estaban contempladas.

También en la zona de La Esperanza en Silca, Olancho, se elevó la carretera, para garantizar su vida útil, y tampoco estaba contemplado estabilizar la base con cemento, lo que ayuda a la resistencia de la carretera.

Todo esto ha provocado que no les paguen, ya que la empresa constructora hasta inicios de julio solo había recibido el anticipo que fueron alrededor de 36 millones de lempiras y un poco más después, explicaron a EL HERALDO Plus.

Sin embargo, no han vuelto a recibir pagos, porque ya se han ejecutando alrededor de 130 millones de lempiras por parte de la constructora, que está anuente a seguir financiando las obras y cobrar después, cuando hayan recursos.

No obstante, la empresa supervisora no tomó el mismo camino, ya que debido a que el gobierno se ha retrasado con los pagos, Regioplan se ha retirado de la obra en dos ocasiones. Sin supervisión, la empresa constructora no puede continuar.

Se presume que la SIT tiene los fondos, pero todo se ha retrasado por la legalización de los contratos, pasando de Insep a la SIT y la legalización del cambio de cartera, lamentó Hernández.

Sobre el paro de las obras en este mes, indicó que si bien ellos le han dicho a la SIT que seguirán trabajando con fondos propios con la esperanza de recibir el pago después, la empresa supervisora no tiene esa capacidad.

Por eso, en dos ocasiones se han retirado. Primero fue de noviembre de 2022 hasta inicios de 2023. Y vuelve a ocurrir en julio, advirtiendo que sino recibían pago no regresaban, porque no tienen capacidad de asumir esos gastos.