Los ciudadanos no dejan de lanzar maldiciones a las actuales autoridades de gobierno, atribuyéndoles la culpa por las noches oscuras y los horas de hambre al no poder cocinar.

A las 6:00 de la tarde, la luz del día se va desvaneciendo y no queda otra opción que buscar los fósforos y las candelas o las lámparas recargables para esperar que pase el apagón con el miedo que trae la noche.

EL HERALDO Plus recorrió la capital en pleno apagón, sintiendo el malestar de las personas y el sacrificio que muchos hacen para poder seguir con sus vidas y cumplir con los compromisos que de una u otra manera requieren de energía eléctrica.

Los jóvenes no pueden dejar de ensayar los bailes, porque el 24 de junio van a representar a Tegucigalpa en un festival nacional de danza que se desarrolla en la ciudad de Choluteca, sur de Honduras.

“Uno trabaja con miedo, porque todo está oscuro y la inseguridad en este país es alta, usted sabe que de noche todos los gatos son pardos, como dice el dicho” , expresó la comerciante, en referencia a que no sabe quién la puede sorprender.

“¿!Qué quiere que le digamos!? Aquí estamos fregados, no hemos cenado porque sin luz no podemos hacer nada” , expresó una señora, negándose a salir y abrir la puerta, pues todo estaba oscuro, acentuando la inseguridad.

Otro problema es que los aparatos eléctricos se arruinan, debido a que cuando la energía no es estable al regresar, además que la comida se daña, en especial cuando las interrupciones son prolongadas.

Para el capitalino, el problema es que los cortes son constantes de dos a tres horas desde hace unas dos semanas, algo que no se miraba desde hace muchos años. “Ahora andamos atemorizados, porque no hay seguridad, de vez en cuando se ven algunos elementos de la policía”, expresó.

En efecto, desde finales de mayo e inicios de junio se han agudizado las interrupciones de energía en varias partes de Honduras debido a la poca demanda energética.

Según autoridades de la ENEE, en este momento Honduras demanda en su máximo pico unos 1,700 megavatios de energía, pero solo tiene capacidad de generar unos 1,560 megavatios.

Los funcionarios atribuyen este comportamiento a que las plantas de energía renovable -como las hidroeléctricas- no producen lo suficiente debido a la sequía que azota el país, además que los gobiernos anteriores no invirtieron lo suficiente en el sistema eléctrico.

Para los expertos, el gobierno actual no actuó a tiempo, pese a que ya sabían el desalentador pronóstico. Como medida, la ENEE ha anunciado un calendario de interrupciones del fluido por circuitos, dependiendo de la disponibilidad de energía.

La gente solo quiere respuestas. Como Marcos Martínez, un vendedor de chimbos de gas, que salió de una casa alumbrando con el teléfono y sujetando los recipientes, dirigiéndose hacia la motocicleta que usa para transportarse.

Un tanto nervioso y desesperado por salir del lugar intentó encender el vehículo de dos ruega, pero no arrancaba. Mientras le hacía unos ajustes, el repartidor comentó a EL HERALDO que “hay lugares que no me meto así oscuro, da miedo, pero uno pierde porque deja de trabajar”.