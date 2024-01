TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Circula en X (antes Twitter) y en TikTok una fotografía en la que aparece Pedro Joaquín Amador, comisionado presidencial para los presos políticos, una persona con vestido largo, blanco y manchas rojas de palmas de manos acompañados por otro individuo en Casa Presidencial.

Según la descripción, que está encima de la imagen, se trata de que la presidenta Xiomara Castro nombró a una persona transexual como reina de la igualdad en Honduras.

Pero es falso. La fotografía corresponde a mayo de 2022, cuando los secretarios del Comité de Derechos Humanos del gabinete de gobierno atendieron a representantes de la comunidad LGTBIQ+ para dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia del caso Vicky Hernández.

Además, Ivis Alvarado, secretario de Prensa, y Pedro Joaquín Amador, dijeron a EL HERALDO Plus Factual que “la imagen no evidencia lo que circula en redes” y que la mandataria no ha hecho ese nombramiento.

“BUENOS DÍAS NOS LEVANTAMOS CON ESTA NOTICIA GRACIAS AL GOBIERNO SOCIALISTA DE @xiomaracastroZ. Presidenta Xiomara nombra a transexual como reina de igualdad”, dice la descripción de la publicación de X que fue difundida desde el 5 de enero de 2024 y que ha alcanzado más de 14,000 visualizaciones.