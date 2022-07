¿Ministro asesor Pedro Joaquín Amador tiene facultad procesal para pedir arresto domiciliario a favor de Rosa Lobo?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ministro asesor de los presos políticos, Pedro Joaquín Amador , presentó ante el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción una petición para revocar la medida de prisión y sustituirla por arresto domiciliario en favor de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla .

La petición del funcionario, efectuada el 20 de julio, generó el comentario en contra del jurista Edy Tábora , quien aseguró que Joaquín Amador no puede pedir medidas cautelares en favor de Elena Bonilla porque carece de facultades procesales.

El equipo de Fact Checking de EL HERALDO Plus verificó la ley y consultó con juristas para determinar si Joaquín Amador tiene licencia para pedir ante las autoridades arresto domiciliario para una persona.

La petición de Joaquín Amador surge “tomando en consideración la situación de vulnerabilidad y riesgo que se encuentra por los recientes acontecimientos donde de manera violenta quitaron la vida de su hijo Omar Said Lobo ”.

“Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal”, dice.

El abogado penalista Juan Cerrito explicó a este equipo que, pese a que Joaquín Amador presentó la petición ante la autoridad, la respuesta que dará el Tribunal será solamente a las partes procesales.

“La respuesta que debe dar el Tribunal es a las partes que están personadas en el proceso siendo bastante riguroso”, afirmó.

Lo anterior significa, detalló el especialista, que Joaquín Amador, por no ser parte procesal del caso, no tendrá injerencia en la resolución que emita el Tribunal.

“Lo que hizo él (Joaquín Amador) fue hacer una petición para que el juez valore si existe una posibilidad de revisar la medida cautelar por la situación que esté ocurriendo”, especificó.

“Normalmente, el juez, para realizar una audiencia lo determina porque él así lo considera o por alguna solicitud de las partes procesales”, añadió.

No obstante, sostuvo que Joaquín Amador goza del derecho constitucional para haber presentado la petición, pero no facultad procesa porque no es parte del caso.

Por su parte, Luis Javier Santos, fiscal jefe de la Unidad Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) dijo también que Joaquín Amador no goza de facultad procesal para haber pedido arresto domiciliario para Elena Bonilla.

“No es solo la ausencia de facultad procesal, además, en este escrito, el Estado está reconociendo que es incapaz de garantizar la integridad física y psicológica de una persona condenada”, escribió en su cuenta de Twitter.