¿Inflación de Honduras está dentro de parámetros del primer mundo?

Ante esa situación, el equipo de Fact Checking de EL HERALDO Plus investigó si realmente la inflación de Honduras se encuentra dentro de los parámetros mundiales aceptables.

Además, enfatizó que la política económica del primer mundo, ante esa inflación, está subiendo la tasa de política monetaria, mientras que en Honduras se tomó la decisión que no es necesaria.

“Para mí ese señalamiento de compararse con estos países de primer mundo no tiene el mismo impacto negativo”, advirtió.

El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda , consideró que “se tiene la inflación igual a los países del primer mundo, pero no es para alegrarnos porque al final el interanual de Honduras con el de Estados Unidos no es con el mismo contexto”.

El expresidente de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS), José Luis Moncada, expresó que las medidas que han tomado algunos países son “aumentar la tasa de política monetaria para contraer para que la gente no gaste más”.

“Sin embargo, Honduras está privilegiando más el crecimiento económico que la inflación. Si se retira la liquidez, se está sacrificando el crecimiento económico y al no haberlo, no hay empleo ni inversión”, valoró a través de una llamada telefónica.

También mencionó que si la inflación sube y el salario no aumenta en la misma proporción se le quita el poder adquisitivo a la población.

“Si la inflación sube un 10% y su salario no aumenta en proporción, usted está perdiendo poder adquisitivo y ya no va a poder comprar lo que con lo que compraba normalmente, sino que va a disminuir porque ya no le ajusta para comprar lo que anteriormente compraba”, ejemplificó.

Conclusiones

La legislación en los países desarrollados ha logrado tener la inflación entre 2 y 10%, en consecuencia, de la invasión de Rusia a Ucrania, según los analistas económicos.

El más reciente informe del Banco Central de Honduras (BCH) indica que la inflación del país se encuentra en 9.1%, una cifra histórica.

Por lo tanto, este equipo califica como Ni sí ni no que los niveles de inflación de Honduras están dentro de los parámetros mundiales aceptables.

No obstante, analistas advirtieron que las inflaciones de cada país no tienen el mismo contexto.