TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Circula en X/Twitter y TikTok una publicación que afirma que el equipo New York City, de la MLS de Estados Unidos, supuestamente le dio la “bienvenida” al expresidente Juan Orlando Hernández por su incorporación a la institución.

No obstante, es falso. No hay registro de tal publicación en las redes sociales del New York City. Además, la cuenta que difundió la entrada se dedica a compartir desinformación.

“¡BIENVENIDO JUAN ORLANDO! @NYCFC tiene el placer de anunciar el fichaje del centrocampista hondureño para las próximas 160 temporadas”, dice la publicación que está acompañada de una imagen del exmandatario hondureño.

La entrada ha sido visualizada más de 17,000 veces desde el 8 de marzo de 2024.