TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Olimpia perdió 1 a 0 ante Real Estelí el martes 8 de agosto en la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2023. Desde entonces, un audio en el que supuestamente se escucha al entrenador del equipo, Pedro Troglio, regañando molesto a sus jugadores tras el encuentro, ha sido compartido cientos de veces por usuarios de TikTok.

Sin embargo, es falso: la publicación es un montaje. En realidad, el audio también es atribuido en publicaciones de TikTok a los técnicos argentinos Cristian Díaz, del Wilstermann de la primera división de Bolivia, el 16 de abril de 2023, y a Jorge Almirón, del Boca Júniors de la primera división de Argentina, el 13 de mayo de este año, en un contexto en el que ambos perdieron encuentros deportivos.

Además, el departamento de prensa de Olimpia negó al equipo de Fakes de EL HERALDO Plus que Pedro Troglio haya exhortado a sus jugadores, como lo afirma el audio viral.

”La concha puta de la madre de todos. No queremos marcar. Y al fútbol se juega con las pelotas y marcando, y si no se marca la pelota, la tiene el contrario. Y la tuvieron todo el tiempo ellos. A los delanteros míos los matan... los matan. Los delanteros de ellos son todos figuras: hoy, ayer y antes de ayer. Y la concha de su madre, así no se puede jugar al fútbol. ¿Quieren jugar al fútbol? Están jugando a la pelota como un partido de country, y al country yo no lo dirijo; ganaría más plata, pero me gusta esto, viejo. Déjense de hinchar las pelotas. Últimos vamos... últimos. Y estamos jugando un partido en punta de pie”, se escucha en el audio de la publicación que tiene por descripción “Se filtra audio de Pedro Troglio en el vestuario después de la derrota”.