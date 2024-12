El “Black Friday” no tiene origen en la venta de esclavos en Estados Unidos

Aunque esta afirmación se repite cada año en redes sociales, no tiene sustento histórico. Si bien el origen del término no es totalmente consensuado, ninguna de las teorías más aceptadas lo vincula con la esclavitud.

5

No hay evidencia histórica que relacione el término “Black Friday” con la venta de esclavos en Estados Unidos.

6

Esta narrativa comenzó a circular en internet en 2018, cuando una publicación en Facebook pedía boicotear el día debido a un supuesto origen esclavista.

7

Esa publicación incluía una fotografía que, según se afirmaba, mostraba una subasta de esclavos en 1904.

8

Sin embargo, este supuesto registro histórico fue rápidamente desmentido. El comercio de esclavos en Estados Unidos fue abolido en 1865, y una búsqueda inversa reveló que la imagen mostraba prisioneros indígenas en Australia, no esclavos en territorio estadounidense.

9

Historiadores como Michael Lisicky han declarado que jamás encontraron evidencia de que el término “Black Friday” estuviera relacionado con la esclavitud.

10

En particular, Lisicky señaló a Associated Press que esta versión carece de fundamentos históricos y no corresponde al contexto del día posterior a Acción de Gracias.