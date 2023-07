Yovanny Argueta: La población no quiere saber con quién se casó el funcionario, sino sobre su función pública

Toda acción de comunicación política está intencionalmente dirigida hacia algo específico, no hay comunicación al azar. Tiene un propósito y tiene una estrategia. La diferencia entre los políticos de los diferentes países es el uso excesivo que pueden hacer de forma positiva y no tan positiva. Entonces, si hablamos de las redes sociales como una herramienta potente para los políticos, porque les proporciona una plataforma inmediata y se puede decir que no solo es inmediata, sino que tiene un gran alcance para comunicarse no solo con sus correos religionarios, sino con un público general. Entonces hay que verla como eso, las redes sociales, como esa herramienta potente que la van a utilizar no solo con los que le siguen o que progresan. Las mismas ideologías y los mismos pensamientos, sino que aquí viene la importancia es con un público más amplio. Y eso es por lo cual hay que tener mucho cuidado y tener una responsabilidad en relación al uso.

Lo que pasa es que el fenómeno de los discursos confrontativos y descalificativos no se puede ver a la ligera, porque tienen un daño más allá y se lo voy a explicar un poco desde el punto de vista teórico y lo vamos a ir aterrizando al punto de vista práctico... En estos mensajes que nosotros vemos a diario de nuestros políticos pueden ser un paso para la confrontación política, no diaria, sino de minuto a minuto. Y vemos, a pesar de que muchos políticos utilizan esta plataforma para atacar a sus oponentes, y vamos a abrir un paréntesis en oponentes porque a veces oponentes no solo se queda en el partido contrario, sino oponentes es todo lo que no me acompaña a mí: un medio de comunicación, una ONG, una iglesia, etcétera. Entonces, cuando hablamos de confrontación política y atacar a los oponentes no nos referimos directamente a atacar al partido contrario, no, es todo lo que me lleva la contraria, por decirlo de alguna forma coloquial, lo que puede ser una estrategia y, como hemos visto recientemente, para movilizar a su base de seguidores y desviar la atención de temas importantes de país.

¿Qué ganan con estos mensajes en sus redes sociales?

Ese discurso da lugar a la desinformación, a la polarización de la sociedad y el discurso de odio, entonces usted va a entender por qué los políticos usan las redes de esta manera. Si quiere entender también un panorama más amplio de la comunicación política y en el caso de los hondureños, en la comunicación política ha primado eso, la confrontación y descalificación, pero sin argumentos y sin evidencia. Y eso ha evitado que realmente Honduras construya diálogos y que al mismo tiempo haga debates, y eso no es no sólo en el momento en que se está ejerciendo el gobierno, sino cuando vienen las elecciones; Honduras no tiene una cultura del debate político entre los contrincantes y por eso nunca nos enteramos de qué realmente nos están proponiendo, pero a la larga, eso es lo que se ha hecho. Lo más perjudicial para nosotros como sociedad que consumimos información, que estamos intentando tener información es todo lo contrario, lo que vamos a tener como ciudadanos es desinformación, vamos a entender, vamos a sentirnos en un panorama de polarización y por último vamos a encontrar que todo esto termina en discursos de odio. Si se lo resumo es un proceso de información que erosiona la confianza en las instituciones y en la política en general, la polarización que dificulta la cooperación y el consenso y un discurso de odio que puede incitar a la violencia y a la discriminación. Entonces, cuando dicen que sólo es un Twitter, que dicen que sólo es un posteo, cuando dicen que sólo es un video, no es cierto, la comunicación es una herramienta tan poderosa y colocada en canales tan potentes como las redes sociales, no hay acción que sea ingenua y no hay acción que no esté intencionalmente dirigida a lograr algo. Entonces yo lo que les puedo decir viendo las redes sociales y todo, estas prácticas son éticamente cuestionables, eso sí, éticamente son cuestionables y a la larga pueden ser perjudiciales para la democracia.

¿Cree que los funcionarios deberían ser más activos en redes sociales?

Todo funcionario debería informar, ese es un derecho que tiene la ciudadanía. La ciudadanía no quiere saber dónde comió, con quién se casó, a dónde va de vacaciones, la ciudadanía quiere saber sobre la función pública que se le puso y eso es también educar, eso es también informar, pero eso también es rendición de cuentas. Entonces, si usted me pregunta si los funcionarios deberían de tener actividad en las redes sociales, sí, pero desde su punto de vista y si lo va a hacer desde la página institucional, debe ser sobre el discurso institucional. Si lo hace desde sus redes sociales, tiene que hacerlo también desde el punto de vista del dato de sus logros. Pero realmente si usted entra en la mayoría de las personas que tienen una actividad en redes sociales fuerte, eso no le está permitiendo a usted valorar por qué ese funcionario está haciendo una buena labor o por qué ese diputado debería ser reelecto en las próximas elecciones. No le está dando un panorama de valorar, o sea, usted puede tener mil tweets, usted puede ser la persona más activa en redes sociales y tomando el ejemplo de Nayib Bukele, ahí está la diferencia... si usted ve los tweets del presidente Bukele, los tweets del presidente Bukele generalmente llevan información y él hace una clara separación entre esos y lo maneja muy hábilmente; cuando usted no logra dividir lo que está haciendo como funcionario, lo que está haciendo como político, entonces no sólo crea confusión, sino que realmente no está haciendo su labor de informar a la población.