Libre deja de reportar aportaciones de activistas tras captar L422 millones en 3 años

Tegucigalpa, Honduras.- El partido Libertad y Refundación (Libre) pasó de recibir un poco más de 10 mil lempiras mensuales en aportaciones por parte de sus activistas a percibir más de 31 millones de lempiras. El aumento fue notable desde el inicio de su gestión, al menos desde abril de 2022, cuando de recibir 7,763.34 lempiras la cifra por aportaciones permanentes pasó a 82,701.67 lempiras un mes después. Estos fondos provienen de aportaciones voluntarias, aunque también el partido de gobierno le deduce un porcentaje a cada funcionario público. Ocurrió en la administración anterior y ahora se evidencia con Libre, que solo en diciembre de 2024 reportó 31.5 millones de lempiras en sus cuentas bancarias. El problema es que desde entonces no actualiza los reportes a través del Portal de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), constató este rotativo. La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus revisó los reportes mensuales subidos por las tres instituciones políticas más grandes (el Partido Nacional, Liberal y Libre), evidenciando que solo Libre no ha actualizado las cifras de aportaciones recibidas, al menos de enero a julio de 2025. De acuerdo con analistas, las autoridades responsables, en este caso el IAIP, debe exigir a los partidos que actualicen la información, mientras que los partidos deben ser responsables y transparentes con el dinero que reciben en las cuentas que son usadas. "Importante es entonces que en el portal de transparencia quede fehacientemente quién es el que está declarando. Pero también hay que ver si el control interno, si realmente lo que se está declarando o lo que no se está declarando en gastos, ingresos, salidas y aportaciones, pues entonces deben de estar suficientemente sustentadas", instó Omar García, analista político.

Deducción obligatoria

Fernando (nombre ficticio porque pidió no revelar su identidad) lleva dos años trabajando en una institución de gobierno; desde entonces le deducen al menos 600 lempiras mensuales como aportación para el partido Libre. Nunca le preguntaron si quería colaborar con esa institución política, pero aseguró que “en ningún gobierno preguntan, por un tiempo trabajé entre el 2018 y 2019 y siempre hacían la deducción”, afirmó. Comentó que les dicen que “es voluntario”, pero “he escuchado que si uno va a recursos humanos y solicita se lo quiten, que se lo quiten, que tan cierto sea lo desconozco, pero si he escuchado de personas que lo han solicitado y no se lo deducen”. El joven aseguró que “si me lo consultarán, sí estaría de acuerdo, pero como tradicionalmente se dan las cosas y no se consulta, no me parece apropiado, porque no se toma en cuenta la voluntad individual de cada colaborador”. Dijo ser consciente que el consultarle a cada empleado significaría “rendir cuentas de qué se hace con ese dinero y cómo se usó”. La opinión de Fernando, coincide con la de García, quien afirmó que “muchas veces esas aportaciones envía una nota a lo que es recursos humanos, donde la gente que le toca aportar por ser empleado público ahí, que debe de ser una situación estrictamente autónoma, no obligada, pues tienen opciones y tienen porcentajes y hay aportaciones mínimas”. En los datos subidos en el Portal de Transparencia, el Partido Nacional reportó 11.6 millones de lempiras por concepto de aportaciones desde 2022 hasta junio de 2025, todas provenientes de empleados nacionalistas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Desde el inicio de esta gestión, el partido de la estrella solitaria poco a poco fue reportando menos ingresos de sus empleados: de 5.5 millones en 2022 pasó a 1.2 en 2023, mientras que en 2024 contabilizó 1.4 millones. De enero a junio, último mes de actualización de los registros, sumó 3.5 millones de lempiras. En el caso del Partido Liberal, la cifra total fue de 6.2 millones de lempiras en tres años y 6 meses, con la excepción de que esta institución política sí compartió el nombre y la cantidad de dinero de cada aportante. Además, a diferencia de Libre y del Partido Nacional, esta institución política no alcanzó ni siquiera el millón de lempiras en aportaciones de sus simpatizantes, salvo en 2024, cuando reportó 3.9 millones. En Libre, la cifra acumulada en los mismos años fue de 422. 4 millones de lempiras, la más alta en comparación con las otras dos instituciones políticas. Los datos, analizados por EL HERALDO Plus, muestran que en 2022, este partido sumó 15 millones de lempiras provenientes de aportaciones de sus simpatizantes y empleados, pero para 2023 la cifra fue prácticamente 10 veces mayor (pasó a 149.3 millones de lempiras). En 2024, el último año que actualizaron los registros, contabilizaron 258 millones de lempiras. Sin embargo, en este 2025 no han realizado ninguna actualización. Según Ivonne Ardón, comisionada de Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, mejor conocida como Unidad de Política Limpia, los partidos sí están obligados a subir los valores pero “ponen aportaciones privadas de militantes". El valor, pero no pueden dar el desglose de quién”. Recordó que los nombres "no es información pública, es información confidencial en base a la Ley de Transparencia, porque usted está poniendo en riesgo la afiliación política de las personas que aportan”. Se refirió a que la reserva está desde 2018, pero que en los informes presentados por cada institución política ellos sí reciben toda la información. La funcionaria se refirió a la resolución SO-086- 2018 del IAIP que prohíbe publicar los nombres de los aportantes a las campañas electorales. Al ser consultada sobre por qué, entonces, un partido no actualiza la información durante este año, respondió que “hay que preguntarle a los comisionados (del IAIP) por qué no están actualizando”. Sobre sí genera sospechas, sobre todo en un año electoral, contestó que ella no podría decir que sí, sino que “sencillamente no están trabajando apoyando la información pública. Los lineamientos de cómo se sube, qué información se sube para los partidos políticos están definidos desde el 2014. A menos que el nuevo pleno haya cambiado”. EL HERALDO Plus intentó contactar a los comisionados del IAIP, Lucy Hernández y Hermes Moncada, pero no atendieron a las interrogantes de este equipo.

Aumento considerable

Mientras el Partido Nacional reportaba una baja mes a mes en las aportaciones de sus activistas, los ingresos de Libre crecían considerablemente. Los fondos se depositaban a través de dos cuentas, según los registros publicados en el Portal de Transparencia. Desde abril de 2023, incluso, las aportaciones superaron los 10 millones de lempiras al mes, mientras que en diciembre de 2023 alcanzaron los 20 millones. En ese mismo año, el Partido Nacional reportó 54,198 lempiras de sus simpatizantes y los liberales apenas sumaron un poco más de 35 mil. El año con más dinero para el sustento del partido Libre fue diciembre de 2024, el último mes en que actualizaron los datos. En cambio, para el Partido Liberal fue noviembre de 2024, cuando reportaron más de 2.4 millones de lempiras. En el caso del Partido Nacional, el monto más alto de sus aportantes lo recibieron en enero de 2022, justo cuando dejaron de gobernar y Libre tomó posesión y colocó a sus simpatizantes en las instituciones públicas.