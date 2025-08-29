Libre deja de reportar aportaciones de activistas tras captar L422 millones en 3 años

Esta es la razón, según el analista Omar García, para que las instituciones políticas sean transparentes y publiquen los reportes del dinero que reciben, porque se tratan de fondos público-privados. “Entonces las personas que pertenecen al partido, su obligación es aportar y ello debe ser en las cantidades mínimas o también a discreción que ellos estimen pertinente. Pero el partido debe de dar cuentas sobre ese dinero”, exhortó García.Porque “cuando no se da cuenta sobre ese dinero recibido y de dónde viene, pues entonces se empieza a caer en situaciones donde el uso de dineros públicos para sostener campañas políticas o administrativas u operativas de los partidos, que no necesariamente son los que están en el poder, aunque ahí es donde más se mira, pero es en todos”, explicó García.Dijo que el mayor problema es recibir dinero de los afiliados, también a través de la deuda política, pero quienes están al frente no liquidan adecuadamente y no presentan ejecutoria del dinero, entonces no hay transparencia y, peor aún, es reflejo de que el ente encargado tampoco está obligándolos a que cumplan la normativa.