Los reportes, incluso, mencionan que por cada diez estudiantes que aplicaron a la PAA, cuatro no obtuvieron el puntaje mínimo, aunque las autoridades informaron que serían admitidos de forma condicionada .

Cuando vio los resultados, que superaban los 900 puntos, su corazón se emocionó. “Me sentía satisfecha, alegre, porque tenía la oportunidad de poder ingresar y estudiar esta carrera”, contó a EL HERALDO Plus, afirmando que al final optó por Periodismo (el puntaje era de 700).

La Unidad de Datos de EL HERALD0 Plus también analizó el puntaje obtenido por los 50 colegios privados y los 50 públicos con mejor rendimiento en la primera prueba de admisión de 2024, evidenciando cómo la pandemia golpeó al sistema educativo.

Para 2012, el promedio en la PAA de los colegios privados era de 979 puntos, para 2017 pasó a 990, pero en 2018 cayó a 982. En el examen de admisión de este 2024 el puntaje de las privadas fue aún más bajo: 901 puntos.

Cabe señalar que entre 2019 y 2023 no hay data disponible.

En el caso de las personas que estudiaron en colegios públicos les fue peor: 832 puntos en 2012, 930 en 2017, 915 en 2018 y, por último, 864 puntos en la primera PAA de 2024.

Esta variación también se reflejaba al mirar los resultados por área de evaluación, es decir, el rendimiento obtenido en los ejercicios matemáticos y de razonamiento verbal, según el tipo de colegio.

“Nos genera alta preocupación el hecho de que son los institutos públicos los que se encuentran muy por debajo realmente de la media que hoy tiene la universidad”, lamentó Odir Fernández, rector de la UNAH.

Fernández condenó que “estamos teniendo resultados de jóvenes que no saben leer, no saben sumar y no saben multiplicar, cosas que debieron aprender en su proceso de formación en educación media”.

El académico dijo que los datos posicionan a las carreras de Medicina, Ingeniería y Derecho como las más cotizadas por los estudiantes, pero lastimosamente los resultados de las pruebas reflejan que quieren inscribirse “sin tener las competencias mínimas y, sobre todo, sin tener la vocación para estudiar”.

“La universidad está formando personas con competencias y capacidades, pero también necesitamos generar una sinergia con el gobierno central, políticas de empleo que hoy hacen falta, mecanismos para poder promover que las personas estudien... mecanismos que permitan a nuestros estudiantes insertarse en el mercado laboral”, sugirió.