“Me convertí en un delincuente”: Ludopatía, la adicción sin cifras que destruye vidas y familias en Honduras

Aunque en algunos casos es verdad, también es cierto que no se han tomado el tiempo ni la importancia para realizar acciones que permitan identificar a las personas que padecen de esta adicción que ha destruido vidas e incluso familias completas a nivel mundial.

Este retorcido pensamiento obedece a una silenciosa enfermedad conocida como ludopatía , la cual afecta a un gran puñado de la población hondureña. Sin embargo, la Secretaría de Salud no lleva estadísticas de los pacientes y argumenta que “es difícil contabilizarlos porque se resisten a ser tratados”.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Eran las 7:42 am de un lunes y Ricardo (nombre ficticio para proteger su identidad) tenía que ir a trabajar, luego de pasar toda la madrugada en el casino con una mala racha, como él mismo le llamaba. El desvelo se evidenciaba en su mirada, tenía los bolsillos vacíos y aunque lo carcomía la culpa de gastarse todo su sueldo en una noche, tenía la esperanza de recuperarse en una segunda visita con una ‘royal flush’, la mano más valiosa de póker (conformada por un As, Rey (K), Reina (Q), Jota (J) y diez de un mismo palo).

“Apostaba en máquinas, en póker de mesa, en juegos tradicionales de cartas y hasta en línea, en apuestas de fútbol. Eran grandes cantidades, a veces ganaba y otras veces perdía, disfrutaba de esos segundos de euforia, pero después me sentía mal por mis decisiones”, confió el hombre de 33 años a la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus .

Así lo consideró Ricardo, un rimbombante hombre que desde su adolescencia padecía de esta afección que fue creciendo a medida que transcurría el tiempo. Nunca buscó ayuda porque no imaginó que se trataría de una enfermedad y menos que pudiera ser tratada en Honduras.

Tal como lo explica la profesional de la salud mental, la mayoría de los casos están marcados por el mismo patrón, pues el protagonista de esta efímera historia se dio cuenta de la gravedad del asunto cuando se atrevió a tomar 140 mil lempiras de su lugar de trabajo para despilfarrarlos en un casino en apenas tres horas.

“Sentí que toqué fondo, me convertí en un delincuente, no sabía qué hacer, estaba decepcionado de mí mismo, me daba vergüenza”, recordó el entrevistado mientras miraba hacia el suelo y bebía sorbos de un café que -al recordar tan dura época- ya estaba frío.

“Blofear”, un golpe bajo considerado como engaño en un juego de póker, ya no era su mejor arma y aunque recuperar su trabajo no era negociable, sabía que debía tomar las riendas de su vida. Fue entonces que -impulsado por su familia- decidió buscar ayuda profesional y acabar de una vez por todas con la adicción de apostar.