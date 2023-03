Honduras en llamas: 3 de cada 10 incendios forestales no son combatidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Combatir un incendio no es una actividad fácil; el viento, ramas y hojas secas son factores que juegan en contra del que se atreve a extinguirlo, incluso hasta puede perder la vida sin misericordia.

Apagar fuego lleva una planificación y análisis de la zona, como lo explicó Manuel García, fiscal del Comité Ecológico de la Aldea de Suyapa (COEAS), una organización que desde 1986 protege y vigila la montaña de Triquilapa, en la capital hondureña.

Esta montaña registra cada año decenas de siniestros. Solo en 2022 fueron 14, pero en 2021 la cifra fue superior.

Para fortuna de la montaña, la comunidad está organizada, por eso cada vez que hay un siniestro se corre la voz, llaman a los bomberos y demás instituciones para que ayuden a sofocarlo.

“Llegamos a la zona y se analiza por dónde se puede atacar el incendio. Por lo general si no se controla en una sola jornada, se regresa al siguiente día hasta estar seguros que no continuará el incendio”, relató García a la Unidad de Datos de HERALDO Plus.