Gráficos y mapas: Los municipios que registran más problemas en centros de votación

Los electores han denunciado, a través de un formulario publicado por EL HERALDO, decenas de incidentes durante las elecciones generales. Fallas en el biométrico es el problema más frecuente

  • 30 de noviembre de 2025 a las 12:05
En el Distrito Central y San Pedro Sula son los municipios que registran más incidencias en los centros de votación, de acuerdo con el registro realizado por EL HERALDO.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el Distrito Central, en San Pedro Sula, La Ceiba o el Caribe, los hondureños están denunciando problemas en los centros de votación durante las elecciones generales 2025.

EL HERALDO compartió un formulario de denuncia, en el que los electores podían dar detalles de los problemas registrados en las más de 19 mil Juntas Receptoras de Votos (JRV).

La mayoría de incidencias, de acuerdo con las denuncias registradas, está relacionada con la apertura tardía de los centros de votación, fallas en el sistema biométrico, venta de credenciales por parte de los miembros de las JRV o compra de votos.

Desde temprano, los pobladores denunciaron que en muchos centros de votación no tenían biométrico, no les registraba la huella o simplemente dejaron de usarlo.

Ante esto, Francisco Campos, representante de Smartmatic, dijo que "en la última hora, en nuestro caso, el número de llamadas ha sido muy bajo. Siempre es un comportamiento normal de la operación, que al inicio las llamadas suben y luego bajan y se normalizan y concentran sobre problemas que sí pueden corresponder a aspectos técnicos".

Los gráficos y mapas muestran todas las incidencias reportadas por los electores en los 298 municipios de Honduras. La mayoría están en San Pedro Sula y el Distrito Central, donde está el 21% de los votantes.

Haydi Carrasco
Haydi Carrasco
Periodista

Periodista por la UNAH. Coeditora y redactora de la sección de Datos e Investigación de El Heraldo Plus. Cubre temas relacionados con salud, educación, migración, medioambiente, derechos humanos y género. Con experiencia en periodismo de datos y visualización.

