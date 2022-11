Mateo Yibrín: “Hay que hacer un mayor esfuerzo para cambiar la imagen de Honduras”

Para 2022 el Banco Central de Honduras ( BCH ) ha revisado la meta de crecimiento económico y la ha situado entre 4%-5%. Para 2023 las cifras son similares. No obstante, condiciones internas como las invasiones de tierras, cambio de leyes y la extorsión son problemas que ahuyentan la instalación y la ampliación de las empresas en el país.

Honduras en 2017 superó los 1,100 millones de dólares en inversión extranjera directa y más de un 65% era reinversión de utilidades, no obstante, en las últimas semanas se ha anunciado el retiro de plantas maquiladoras con la consecuente pérdida de empleos. Los 710 millones de dólares esperados en inversión extranjera directa para este año son insuficientes, pero si queremos obtener mayores tasas de crecimiento y mayor generación de empleos debemos hacer un mayor esfuerzo para cambiar la imagen de Honduras como destino para la inversión.

¿Cree que en 2022 se logre un crecimiento económico de 4% como lo han anunciado las autoridades del Banco Central de Honduras?

Hay elementos como la inseguridad jurídica, las invasiones, el cambio de leyes, entre otros problemas, que no nos hacen ser tan optimistas como quisiéramos. La desaceleración del Índice Mensual de Actividad Económica (5% a septiembre 2022, menor que el 12.1% de septiembre 2021) y el comportamiento de la economía de Estados Unidos y demás socios comerciales de Honduras no favorecen nuestra expectativas, creemos, al igual que el Fondo Monetario Internacional (FMI), Standard and Poor’s y otros centros de pensamiento, que el crecimiento del PIB de Honduras para el año 2022 alcanzará alrededor de 3% y de 3.1%-3.4% para 2023.